Sanjski par, ki to ni

Gregor je izbral Anjo, a že po eni uri so po medijih krožile informacije, da sta se odločila, da skupne zgodbe ne bosta nadaljevala. Kaj lahko še povesta o tem?

No, ampak saj ste ves čas vedeli, koliko je Anja stara …

Gregor Čeglaj pravi, da se ne bi še enkrat prijavil v šov, ker ve, »kakšni sovražni komentarji sledijo, tega mi ni treba prenašati«. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Anja, je torej za vas zmaga malce grenka?



Oba sta gotovo zaradi šova dobila tudi druge ženitne ponudbe?

Anja: V šovu je vse videti lepo in prav, šele zunaj pa lahko na vse skupaj pogledaš trezno. Gregor si želi družine, jaz pa še nekaj let ne.



Ena od tekmovalk v šovu, Ana, je rekla, da jo boste tako ali tako poklicali, ko bo vsega konec. Jo boste?



Zadnjo oddajo ste posneli 31. marca, kako sta živela v času, dokler ni bil finale predvajan tudi na televiziji?



Anja Širovnik: »No, glede na to, da smo skupaj živele, še ni bilo toliko prepirov, so bili pa seveda vsi prikazani na televiziji.« FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Povejte več.



Verjetno se zavedate, da največkrat slava tako hitro kot pride, tudi odide.

Gregor: Lepo mi je, da sem nekomu vzor, da mu lahko polepšam dan s tem, da se z njim fotografiram. To je potrditev, da je bilo vredno iti v šov in preživeti vse to.



Oba sta dejala, da v šovu želita najti partnerja. Kako je iskati ljubezen pred kamero?



Gregor, v šovu ste kar pogosto jokali …



No, ste.



V hotelu je bilo med dekleti kar pestro, Anja, vi ste se držali stran od sporov. Ste tudi malce taktizirali?



Ste s katero od deklet ostali v stiku?



Bi se še danes po koncu šova enkrat prijavila?



No, to ste vedeli že prej.



Kaj svetujete naslednjemu sanjskemu moškemu?

Po šovu sva se dobila in se odprto pogovorila, da ni smiselno, da nekaj poskušava zaradi razlike v letih. Ostajava pa v dobrih odnosih.Če bi se srečala, ko bi bila Anja stara 30, jaz pa 40, bi zagotovo poskusila. A ker je zdaj Anja stara 21, naj spozna, kaj jo v življenju veseli. Ne bi se rada igrala s čustvi, si nekaj obljubljala, zavajala in pri tem vztrajala samo zaradi šova.Preden sem se odločil, sem bil prepričan, da ne bom izbral nobene. Vem, da imajo dekleta pred seboj še marsikaj, preden bodo vedela, kakšne partnerje si zares želijo. Seveda sem vedel, koliko so stare, a nekoga sem moral izbrati. Z Anjo in Tjašo sem se imel najbolje, čeprav so bila nekatera dekleta starejša. Anja mi je, preden sem se odločil, prinesla zgoščenko Enriqueja Iglesiasa s posvetilom in mi s tem pokazala, da zna z malenkostmi pokazati, da je pozorno dekle. Za menoj so bili še moji starši in brat, vse je bilo zelo čustveno, to darilo je bilo potem le še pika na i, da sem se odločil iti iz svojih okvirjev in sem jo izbral. Ko sva šla domov in prespala, pa je postala slika bolj jasna.Ne, vse se zgodi z razlogom. V šovu je vse videti lepo in prav, šele zunaj pa lahko na vse skupaj pogledaš trezno. Gregor si želi družine, jaz pa še nekaj let ne.Ne še, verjetno so čakali na konec šova. Nekaj so fantje poskušali, a nič omembe vrednega.To me ne zanima, zdaj se osredotočam na svojo poslovno pot. Tudi pogodba me je vezala, da se nisem smel dobivati z dekleti. Partnerka bo prišla, ko bo, ne mislim pa je iskati prek družbenih omrežij.Ane ne bi poklical nikoli v življenju, ne glede na to, kaj se dogajalo med šovom in po njem. Po koncu šova sem želel z njo ostati v korektnih odnosih, saj vem, da znajo biti ženske zlobne, a sem ugotovil, da sem se še premalo oddaljil, marsikatero od njih bi moral blokirati. To so mlada dekleta, ki so pripravljena za slavo narediti marsikaj.Vsi te nekaj sprašujejo o tem, težko je vse držati zase, hitro se lahko zagovoriš. Mislila sem, da bomo postali prepoznavni šele proti koncu šova, a mene so ljudje na ulici ustavljali že po prvi oddaji. Zdaj pa je še zlasti noro.Težko je iti v trgovino, da te ne bi kdo ustavil in se želel s teboj fotografirati. Pa saj je lepo, ko slišiš prijazne besede.Pogodba nas je vezala do konca šova, nisem se skrival, živel sem kot prej, sem pa pazil, da nisem hodil na kavo samo z eno žensko, raje v večjih družbah. Se je pa moje življenje drastično spremenilo, povsod me poznajo. Lepo mi je, da sem nekomu vzor, da mu lahko polepšam dan s tem, da se z njim fotografiram. To je potrditev, da je bilo vredno iti v šov in preživeti vse to. Vesel sem, da ne dobivam le fotografij v kopalkah in še bolj prostaških, temveč da ljudje spremljajo moj življenjski slog, rad bi bil vzor zaradi športa, zdrave prehrane in kulturnega obnašanja.Pri nas hitro pozabimo tekmovalce iz šovov. Morda se te kje še spomnijo, če prideš do konca šova. To me tudi malo veseli, saj je bilo zdaj res veliko novic o nas v medijih, seveda potem človeka tudi zamika, da začne brati komentarje.Ni mi mar za pozornost, zato mi tudi ni mar, če je ne bom več imel. Pomembno mi je, da sem, kakšen sem, in da sem srečen. Mislim pa, da ne bom kar tako poniknil iz medijskega sveta, saj imam ogromno načrtov, pri katerih bi bil tudi medijsko izpostavljen. Kljub temu si ne želim biti na rumenih straneh, saj je to zelo naporno. Upam, da mi bodo ljudje še sledili, a da to ne bo tako žaljivo, kot je bilo zdaj. Priden bom in delal bom na tem, da me ne bodo pozabili.Če pogledamo dekleta, nobena ni prišla v šov le zato, da bi našla ljubezen. Tudi jaz sem že v prvem intervjuju povedala, da sem šla v šov zaradi izkušnje in zato, da si odpreš kaka vrata, če spoznaš ljubezen, pa še toliko bolje. Verjamem, da lahko najdeš ljubezen tudi pred kamero, a morate vedeti, da se nismo družili, ko so bili kamere ugasnjene. Vedno so okoli tebe ljudje, ni zasebnosti, zato se je težko zaljubiti, lahko pa ti nekdo postane všeč.Spoznavanje pred kamero je težko, če se bojiš kamer in se bojiš pokazati, kdo si. Lahko se zaljubiš, a mora biti na drugi strani prava oseba. Verjamem, da so imela dekleta s tem večje težave kot jaz. Sem samozavesten in se požvižgam na komentarje drugih. Ne bojim s kamer, nastopanja in deklet, zato mi je bilo morda lažje kot njim. Gotovo jim tudi ni bilo lahko, ker so bile vse skupaj in ker so tudi vedele, da se na primer jaz ta trenutek poljubljam z drugo. Če bi sam izbral 23 deklet, bi verjetno lažje našel ljubezen. V šovu je pač tako, da pri sogovorniku ne veš, ali govori, kar misli, ali le nekaj, kar naj bi dobro izpadlo na televiziji.Nisem.Ja, si. Jaz nisem niti enkrat. No, morda enkrat, ko smo govorili o družini.Sem zelo čustven človek, ni mi težko pokazati tudi solza. Večji minus bi bil, če ne bi nikoli jokal. Ko je prišel brat, ki ga nisem videl dve leti, sem seveda zajokal. Z mami in očimom sem se dve leti pogovarjal o svoji bodoči punci, ko sem ju videl tam, sem tudi zajokal. Nisem pa jokal zaradi nobene od deklet. (nasmeh)No, glede na to, da smo skupaj živele, še ni bilo toliko prepirov, so bili pa seveda vsi prikazani na televiziji. Meni se ni ljubilo zapletati v drame, poskušala sem se temu izogibati.Z večino, največ s tistimi, s katerimi smo se tudi tam družile.Kaj pa praviš na to, da ste včasih tudi po tri spale skupaj v postelji?To je res. (smeh)Se ti zdi primerno, da iščeš moškega, s katerim, bi si ustvarila družino, hkrati pa spiš v postelji s še dvema dekletoma?Bi pa še ti prišel tja, pa ne bi bilo tako. (smeh)Jaz sem ti dal svojo majico, pa je niti nisi mogla obleči.Če je pa Kaja spala zraven mene, ne morem ob njej nositi tvoje naparfumirane majice.Nisi odgovorila, če se ti spanje v isti postelji zdi primerno?Ja, s Kajo sva spali skupaj, včasih pa je prišla še Nina, ki je bila v sobi z Lauro, a se nista razumeli.V šovu sem pričakoval bolj zrela dekleta. Saj lahko spite skupaj, samo ne mi o tem govoriti, jaz potrebujem odraslo žensko, ki zna spati sama brez medvedkov.Ja, to je odlična izkušnja, veliko se naučiš o sebi, ugotoviš, da smo ljudje različni.Ne, ne bi se. Ker vem, da ne morem sam izbrati deklet …Zdaj tudi vem, kaj se ob šovu dogaja v medijih, kakšni sovražni komentarji sledijo, tega mi ni treba prenašati. Edini šov, v katerega bi šel, je Zvezde plešejo, zelo rad plešem.Tudi jaz bi šla v Zvezde plešejo.Sporočam mu: pokliči me, povedal ti bom marsikaj, hkrati pa me lahko najameš, da ti med snemanjem pomagam z odločitvami, kaj in kako. Naj bo pripravljen na marsikaj. Srečno!