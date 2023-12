Še en bogat ruski politik umrl zaradi padca skozi okno

Politika Vladimirja Jegorova, ki je veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, so v sredo našli mrtvega, poročajo ruski državni mediji.

Šestinštiridesetletni član Putinove vladajoče stranke Enotna Rusija in poslanec mestne dume Tobolska naj bi padel skozi okno v tretjem nadstropju hiše v Tobolsku, je poročalo več medijev.

Jegorov je lani postal eden najbogatejših poslancev v Tobolsku, saj je njegov dohodek znašal 9,1 milijona rubljev (približno 92.000 evrov), je v četrtek poročala ruska tiskovna agencija RBC. Med letoma 2007 in 2014 je vodil odbor za zemljiške odnose in gozdarstvo v Tobolsku, leta 2016 pa je bil obsojen na popravno delo, ker od podjetnikov ni pobiral najemnine za najem občinskih zemljišč, vendar je bil kasneje oproščen.

Številni ugledni in premožni Rusi so v zadnjem času umrli zaradi padca skozi okno. Med njimi so Ravil Maganov, predsednik uprave Lukoila, drugega največjega ruskega proizvajalca nafte, klobasarski mogotec Pavel Antov in ruska obrambna uradnica Marina Jankina.