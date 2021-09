Še vedno Monica Lewinsky

Monica Lewinsky je ponosna na svoje sodelovanje pri seriji Impeachment, hkrati pa mnoge scene dojema kot grozljive; nikomur tudi ne priporoča, da bi gledal sebe na televiziji, ko je imel nekaj čez dvajset let. FOTO: promocijsko gradivo



Uničene sanje forenzične psihologinje

Čas za sežig baretke in modre obleke

Preobrat v njenem življenju se je dogodil leta 2014, ko je za Vanity Fair napisala esej Shame and Survival (Sram in preživetje) – v katerem je zapisala, da je »čas za sežig baretke in modre obleke«. Foto Reuters

S to žensko ... Monica Lewinsky se je rodila v premožni družini in živela v razkošni vili na Beverly Hillsu. Njen oče Bernard je znani onkolog za raka na dojkah, toda z njeno mamo Marcio, s katero sta imela še sina Michaela, sta se ločila v njenih zgodnjih najstniških letih.

V Oregonu je doštudirala psihologijo, do pripravniške službe v Beli hiši so ji menda pomagale materine zveze. V Beli hiši je bila pripravnica od julija 1995 do aprila 1996, potem pa je do januarja 1998 delala v Pentagonu. Z mamo sta tedaj živeli v najetem razkošnem stanovanju v znanem washingtonskem kompleksu Watergate. V razmerje s Clintonom naj bi se zapletla novembra 1995, ko je imela komaj 22 let, trajalo naj bi 18 mesecev.

Konec januarja 1998, deset dni po objavi Drudge Reporta, je Clinton z ženo stopil pred televizijske kamere in povedal: »Američanom želim povedati eno stvar. S to žensko, gospodično Lewinsky, nisem imel spolnih odnosov. Nikoli nisem nikomur rekel, naj laže, niti enkrat; nikoli. Te obtožbe so lažne.«

V začetku avgusta 1998 so vzeli vzorec sperme z njene modre obleke, ki je po nasvetu Linde Tripp nikoli ni dala v čistilnico, 17. avgusta pa je Clinton po pričanju pred veliko poroto tudi na televiziji prvič priznal: »Dejansko sem imel odnos z gospodično Lewinsky, ki ni bil primeren. Pravzaprav je bil neprimeren. Naredil sem kritično napako pri presoji in osebno napako, za katero sem izključno in v celoti odgovoren.«

Devetnajstega decembra 1998 je predstavniški dom kongresa glasoval za postopek odstavitve ameriškega predsednika, obtožnica ga je bremenila krivega pričanja pred veliko preiskovalno poroto in oviranja pravosodnega postopka. Bill Clinton je bil po Andrewu Johnsonu in 131 letih šele drugi predsednik v zgodovini ZDA, ki se mu je dogodil impeachment. A sredi februarja 1999 je sto senatorjev odločilo, da Clinton ni kriv obtožb iz obeh točk. Afera Lewinsky se je tako uradno končala po 13 mesecih dolge preiskave, kongresnem postopku in sojenju v senatu. Tedaj je znani Dianin biograf Andrew Morton že izdal tudi avtorizirano biografijo Monica's Story.

Bila je glavna »igralka« v predsedniški aferi stoletja Monicagatu oziroma Sexgatu, ki je zamajala položaj tedanjega demokratskega predsednika. Zdaj je pod svojo ekranizirano življenjsko zgodbo v tretji sezoni televizijske miniserije Impeachment: American Crime Story podpisana kot koproducentka. Priznava, da je morala nekatere dele scenarija in nato predvajanja brati in gledati v spremstvu svojega terapevta, a kot je nasmejana povedala v pogovoru na NBC News, je presegla točko, ko bi potrebovala Clintonovo opravičilo. Že leta 2016 je svoj volilni glas oddala predsedniški kandidatki»Bill Clinton bi si moral želeti opravičiti se tako, kot se sama ob priložnosti želim opravičiti tistim, ki so jih moja dejanja prizadela,« je povedala za NBC News tik pred premiero serije v desetih delih, zdaj gledalci že čakajo na četrti del, ki bo na sporedu v torek. Ekranizacija škandala, ki ji je spremenil življenje, je bila zanjo velik izziv.»Živčna sem, saj bodo ljudje videli nekaj najhujših trenutkov v mojem življenju in obnašanje, ki ga večinoma obžalujem. Pri tej seriji sem sedela na dveh stolih,« je dejala. Ponosna je na svoje sodelovanje z, hkrati pa kot glavna zvezda mnoge scene, trenutke, ki jih je doživela, dojema kot grozljive. Nikomur tudi ne priporoča, da bi gledal samega sebe na televiziji, ko je imel nekaj čez dvajset let.Sedemnajstega januarja 1998 je kot 23-letno dekle »čez noč iz popolne neznanke postala javna in ponižana od celega sveta«, danes pripoveduje na predavanjih po svetu, »v hipu sem bila pacient nič pri izgubi osebnega dostojanstva na globalni ravni«. Tistega dne je namreč novičarski portal Drudge Report objavil, da je Newsweek zadržal zgodbo o aferi med predsednikom Billom Clintonom in pripravnici v Beli hiši.Serija se začne dan prej, ko je Monico Lewinsky FBI presenetil v nakupovalnem središču Pentagon Cityja, prikazuje tudi ure zasliševanja v bližnji hotelski sobi in grožnje s 27 leti zaporne kazni, kar je spremenilo njeno življenje. »To je bil najbolj grozljiv dan v mojem življenju, ki skupaj s predstavitvijo poročila posebnega tožilcatekmuje za najhujšega,« je dejala te dni.Postala je protagonistka enega največjih političnih škandalov našega časa in si uničila sanje, da bi postala forenzična psihologinja. Postala pa je, kot jo je označil predsednik, »that woman«, ta ženska, ena najbolj zasmehovanih, predmet neštetih šal v poznovečernih pogovornih oddajah, njeno ime naj bi se do danes pojavilo že v skoraj 130 reperskih pesmih, med drugim tudi izvajalcev, kot so Beyoncé, Eminem, Nicki Minaj in Jeezy. Tudi denimo, ki je leta 2006 naslikal portret Billa Clintona za nacionalno portretno galerijo, je, kot se je hvalil, v portret subtilno vključil tudi senco Monicine obleke, in da ta nosi tudi senco, ki je legla na njegovo predsedovanje.»Zadnjih šest, sedem let sem resnično srečna, da sem lahko obnovila svojo zgodbo. Veliko ljudi ve zanjo. Toda morda bodo 'presenečeni' glede detajlov, ko bodo gledali American Crime Story. Tudi jaz sem se marsikaj naučila,« je povedala. V scenarij je lahko dodala opombe, ni pa imela veta na vsebino. Ima pa po njenih besedah serija, v kateri jo je upodobila– ta je bila ob aferi stara komaj pet let –, predvsem veliko emocionalne resnice.Tudi v New York Timesu so zapisali, da je nadaljevanka, ki je obudila afero skozi ženske oči oziroma like – v ospredju so še letos aprila preminula nekdanja uslužbenka Pentagona in prijateljica Monice Lewinsky, ki je zaupne pogovore z Monico snemala na kasete,, ki je Clintona obtožila spolnega nadlegovanja že leta 1994, v manjši meri tudi Hillary Clinton –, najbolj osebno poglavje v Monicini rehabilitaciji.Monica Lewinsky si je po aferi skušala na novo sestaviti življenje, a je bilo njeno ime preveč prepoznano. Leta 2005 se je preselila v London zaradi podiplomskega študija socialne psihologije, po kratkem času v Portlandu v Oregonu, kjer se je poskušala zaposliti v marketingu, se je vrnila v Los Angeles, kjer je odraščala, a je bila še vedno finančno odvisna od staršev.Delala je kot prostovoljka pa tudi s strokovnjaki za duševno zdravje, še vedno pa je zavračala ponudbe, ki bi ji iz njene zgodbe vendarle lahko prinesle zaslužek od nastopov na televiziji, založnikov … Kot opisuje, je bilo to obdobje zelo temačno, bila je brez cilja, želela si je službo, moža, otroke, vse tisto, kar so imele nepoznane ženske njene starosti.Preobrat se je dogodil leta 2014, ko je za Vanity Fair napisala esej Shame and Survival (Sram in preživetje) – v katerem je zapisala, da je »čas za sežig baretke in modre obleke«. Leto zatem je na TED Talku spregovorila o ponižanju in sramu, ki ju je doživljala. Po dogodkih konec 90. let so ji namreč diagnosticirali posttravmatski stresni sindrom, ki se je zdaj pred predstavitvijo serije Impeachment, kot je priznala, znova obudil.Njen nastop je postal viralen, vse skupaj pa je začelo spreminjati pogled na njeno zgodbo, tudi družba je postajala vse bolj ozaveščena o bullyingu, v katerem močnejši izsiljuje šibkejšega, s tem povezanih travmah pa tudi o poziciji spolne moči. Od tedaj je imela tudi plačane službe v boju proti izsiljevanju in je predavala o tej temi.Pred štirimi leti jo je k ustvarjanju serije povabil Ryan Murphy, ki je za snemanje pridobil pravice od knjige(A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President). Tedaj se je dogodilo tudi gibanje #MeToo. Lewinsky, ki je vselej vztrajala, da je bilo njeno razmerje s Clintonom sporazumno, je kmalu zatem, konec februarja 2018, napisala še en esej za Vanity Fair, v katerem je razpravljala o tem, kako je gibanje spremenilo njeno perspektivo dvajset let po impeachmentu.Za serijo, ki jo trenutno spremljajo gledalci, si je želela, da je sploh ne bi bilo, a če že bo in je pod njo za povrhu podpisan še Murphy, pa si je želela biti zraven. V teh dneh dokončuje tudi dokumentarec 15 Minutes of Shame, ki prihaja na HBO Max v začetku oktobra, junija je podpisala tudi producentsko pogodbo z 20th Television. Prvič je finančno neodvisna, največ prihodkov ima prav od produkcije, predavanj in svetovanj, je poročal New York Times.