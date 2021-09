Še vedno verjamejo drug v drugega

Ko sta bili včeraj zvečer na globalni »pretočni« novinarski konferenci predstavljeni dve novi skladbi, se je zdelo, da smo spet v starih časih. Prepoznavna glasova pevkin, glasba in besediloinzvok, kot ga poznamo samo iz Abbinih časov. Vse je bilo nenadoma tako kot pred štiridesetimi leti.In potem še besedilo, sliši se precej avtobiografsko. I Still Have Faith In You, Še vedno verjamem vate, je klavirska balada o močni povezavi četverice, o kateri se je zadnja desetletja zdelo, da se je razšla za vedno. A očitno ni tako. »Potrebujemo drug drugega. Kot borci v ringu smo. Strast in pogum je vse.«Druga skladba Don't Shut Me Down je bolj dramatična, »prosili ste me, naj ne odidem. Ljubezen in upanje sta razlog, da sem zdaj tukaj,« pojeta pevki, nekdanja blondinka in temnolaska, ki imata danes več kot 70 let.»Nihče si ni mogel predstavljati, da bi po 40 letih izdali album in bili še vedno najboljši prijatelji ter še vedno uživali v družbi drug drugega. Kdo je to doživel?« je včeraj povedal Benny Andersson.Obe pesmi bosta na albumu Abba Voyage izšli novembra. Na plošči bodo tudi božične melodije pa številne druge nove skladbe. Abba pa se vrača tudi na oder. Kakorkoli že rečemo temu – digitalne različice, hologrami, avatarji oziroma abbatarji – od pomladi naprej obljubljajo edinstveno virtualno doživetje v novozgrajeni londonski dvorani za 3000 obiskovalcev, imenovani Abba Arena. S pomočjo tehnologije zajemanja gibov bodo digitalni liki skupine videti popolnoma resnični in bodo spominjali na njihov videz leta 1979, ko so bili na vrhuncu svoje priljubljenosti. Prvi koncert (na odru bo tudi desetčlanski bend) je napovedan za 27. maj, vsak teden se jih bo zvrstilo šest, od prihodnjega torka dalje pa so vstopnice (najcenejše so 30 evrov) že na prodaj.Priprave na veliko vrnitev švedske skupine so trajale kar nekaj časa. Vsi člani so čutili, da bi bilo po dobrih treh desetletjih lahko zabavno združiti moči in spet iti v snemalni studio. Sprva sta bili napisani in posneti dve pesmi, vendar je bila njihova izdaja večkrat preložena, tudi zaradi epidemije, skupina pa je kar nadaljevala s pisanjem in materiala se je nabralo za ves album. Za svoje virtualne koncerte so izbrali London, ker so vedno imeli občutek, »da nas imajo Britanci za svoje«.