Severni sij danes žari tudi nad Slovenijo

Severni sij je bil danes opažen tudi na slovenskem nebu. Pojav je posledica motenj v magnetosferi, ki jih povzroča sončni veter. Večje motnje so posledica povečanja hitrosti sončnega vetra. Te motnje spremenijo trajektorije nabitih delcev v magnetosferski plazmi. Te delci, predvsem elektroni in protoni, se izločajo v zgornjih plasteh ozračja, kjer zaradi ionizacije oddaja svetlobo različnih barv in kompleksnosti.

Severni sij se ponavadi pojavlja v pasovih okoli obeh polarnih območij, vendar ga je včasih mogoče videti precej južneje, celo v naših krajih. Sij bo danes v Sloveniji viden v prvih nočnih urah, povsod tam, kjer bo nebo jasno.