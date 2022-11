Skromni začetki vodili v brezčasnost

Dansko pohištveno podjetje Fritz Hansen, ki letos praznuje zavidljivo 150-letnico obstoja, se že od začetka ponaša z dizajnom sedežnega pohištva, ki je bilo v času svojega nastanka izvirno v obliki, materialu in tehnologiji izdelave. Odlikujeta ga preprostost in brezčasno oblikovanje.

Zgodba se je začela leta 1872, ko je Fritz Hansen, mladi in nadarjeni mizar iz majhnega mesta Nakskov na južnem Danskem, pridobil obrtno dovoljenje in se preselil v København ter odprl skromno delavnico. Že od začetka so njegovi izdelki sloveli po izvrstni izdelavi in kakovosti, po čemer so znani tudi danes. Ugled in posel sta rasla, delavnica je postajala premajhna, zato je leta 1887 kupil hišo v soseski Christianshavn v Københavnu, kjer je bilo več prostora za izdelavo pohištva.

Fritz Hansen (1847–1902) je bil znan kot hiter, a temeljit pri svojem delu, hkrati pa inovativen. Ponovno je, na primer, zasnoval viktorijansko ukrivljeno sedežno garnituro na tankem jeklenem okvirju, po navdihu ženskih krinolin. Njegovo pohištvo je postalo tako priljubljeno, da so ljudje iz tujine pripotovali na Dansko kupit kose, ki jih je izdelal. Do leta 1898 je podjetje Fritz Hansen imelo že 50 zaposlenih, pri njem pa je sodeloval tudi sin Christian E. Hansen, ki je predlagal selitev dela proizvodnje iz prestolnice v manjše mesto Allerød, kjer je podjetje še danes.

Medtem ko je posel še naprej rasel, je zdravje Fritza Hansena začelo pešati. Malo pred koncem stoletja je podjetje predal sinu Christianu. Ta je njegovo zapuščino nadaljeval z oblikovalci, ki veljajo danes za kultne, kot so Arne Jacobsen, Poul Kjærholm in Hans J. Wegner, s katerimi je podjetje zapisal na svetovni zemljevid oblikovanja. Rezultat sodelovanja so bili še vedno priljubljeni in cenjeni kosi v glavnem sedežnega pohištva, kot sta fotelja Egg (Jajce​) in ​Swan (Labod), ki ju je zanje oblikoval Arne Jacobsen.

V spomin na prvih 150 let podjetja so ustvarili jubilejno zbirko brezčasnega oblikovanja, v katero so med drugim vključili počivalnika Jajce in Labod, ki ju je oblikoval Arne Jacobsen, ter marmorno mizo PK61, delo oblikovalca Poula Kjærholma. FOTO: arhiv podjetja Fritz Hansen

Zdaj, 150 let pozneje, ima podjetje dolgo in bogato zapuščino, ki je zaznamovala dansko oblikovanje 20. stoletja. To slovi po zasnovi, ki prestane preizkus časa, in po kakovosti, ki traja vse življenje. Svojo filozofijo nadaljujejo s priznanimi sodobnimi oblikovalci, kot so Cecilie Manz, Jaime Hayon in Kasper Salto.

Brezčasno dansko oblikovanje

Kultni stol iz serije 7, delo oblikovalca Arneja Jacobsena, sodi med tržno najuspešnejše. FOTO: arhiv podjetja Fritz Hansen

V spomin na prvih 150 let podjetja so ustvarili jubilejno zbirko, v katero so vključili prav počivalnika Egg in Swan, stole serije 7 in Lily ter mizo PK61 – kose, ki jih cenijo ljubitelji oblikovanja po vsem svetu. Za to priložnost so jih preoblekli v nove barve in materiale. »Zbirka predstavlja kose, ki so pustili pečat v zgodovini in še naprej zaznamujejo prostor, v katerega so umeščeni. Vsak kos je dokaz, da vrhunski dizajn izhaja iz odličnega sodelovanja,« je povedala, vodja oblikovanja v podjetju. Čeprav so omenjeni kosi nastali v preteklosti, še vedno dajejo vtis sodobnosti.

Takšni so izdelki, ki jih je zanje oblikoval danski arhitekt in oblikovalec Arne Jacobsen (1902–1971), ki je že leta 1952 zanje oblikoval jedilniški stol Ant in tri leta pozneje še stol iz serije 7 ali kultno sedmico, kot mu pravijo. Velja namreč za enega izmed tržno najuspešnejših in hkrati enega najpogosteje kopiranih stolov v zgodovini. Izdelan je iz vezanega lesa. Jacobsen je stole načrtoval tako, da jih je mogoče zložiti drugega na drugega, kar je dobra rešitev za majhna stanovanja z majhnimi kuhinjami. Kultno sedmico so že večkrat preoblekli v nove odtenke, nazadnje pred dvema letoma, ko so skupaj z italijansko urednico knjig in revij, kustosinjo ter galeristko Carlo Sozzani izbrali šestnajst novih odtenkov. Za tokratno obletnico so stola oblekli v usnje v kostanjevi barvi in sivo tkanino.

Tudi italijanski arhitekt in oblikovalec Piero Lissoni je med številnimi, ki oblikujejo za podjetje, že leta 2006 je nastala zofa Lissoni. FOTO: arhiv podjetja Fritz Hansen

Med klasike sodita tudi naslanjača Egg in Swan, ki ju je Jacobsen oblikoval leta 1958 za opremo prvega dizajnerskega hotela SAS Royal v Københavnu. Jacobsen je pravzaprav zasnoval vse, od same zgradbe do kljuk na vratih. Stavbo je naročila letalska družba Scandinavian Airlines System (SAS) in naj bi simbolično predstavljala vrata v Skandinavijo za vse, ki potujejo na Dansko, Švedsko in Norveško. Hotel, ki je bil zgrajen kot del letališkega terminala, je imel dvajset nadstropij in je bil v tistem času najvišja zgradba v Københavnu.

Čeprav je bil avtor številnih zanimivih zgradb, pa ga marsikdo bolj pozna po kultnih stolih, ki so se zapisali v zgodovino oblikovanja in postali klasiki. Prav omenjena fotelja, ki sta se zapisala med ikone in v zgodovino oblikovanja, predstavljata bistvo njegovega dela in njegove vloge v danskem oblikovanju. Izdelujejo ju še danes, ob tej priložnosti pa so ju oblekli v usnje v kostanjevem odtenku in posebno novo sivo tkanino, ki jo je oblikoval Raf Simons iz podjetja Kvadrat.

Med brezčasno oblikovanje ob obletnici so umestili tudi mizo PK61, ki jo je leta 1956 oblikoval Poul Kjærholm. Jubilejno različico kultne mize za dva so izdelali iz cenjenega norveškega marmorja, ki ga pridobivajo blizu arktičnega kroga. Ta se lesketa kot diamanti in blešči kot zlato, pravijo o njem poznavalci. Občudujete ga lahko tudi na znamenitostih, kot sta danska narodna banka in muzej oblikovanja.

Petnajst ikon za 150 let

Pa še nekaj so pripravili za ljubitelje lepega pohištva. Že vsa ta leta so sodelovali s slavnimi oblikovalci, ki so v svojih izdelkih združili vizionarsko miselnost s kakovostjo. Rezultat so bile ikone oblikovanja, ki so se zapisale v zgodovino. Zato so ob tej priložnosti izbrali 15 najboljših oblikovalskih kosov, ki so si zaslužili svoje mesto med danskimi klasiki oblikovanja. Med njimi tako najdemo počivalnik Egg in stol serije sedem (1955) Arneja Jacobsena, zofo Lissoni (2006) Piera Lissonija, stol China (1944) Hansa J. Wegnerja, naslanjač Wire Cone (1988) Vernerja Pantona, pa reciklirani stol NO2, ki ga je leta 2019 zanje oblikoval japonski studio Nendo.