Slovenci izpolnili cilj in se uvrstili med najboljših deset v Evropi

Maratonsko prvenstvo Samo tekmovanje je zahteva vrhunsko pripravljene tekmovalce in tekmovalke, tako fizično kot psihično. V povprečju naj bi vsak igralec izvedel kar 430 udarcev, dolgih 50 metrov, prehodil pa med 85 in 90 kilometrov. Na igrišču naj bi v pičlih šestih dneh prebil najmanj 23 ur. Če k temu dodamo maksimalno zbranost, taktične odločitve in spremembe vremenskih razmer, ki nastajajo med tekmovanjem (predvsem veter je mnogokrat krojih usodo), zahteva nastop popolnega tekmovalca/profesionalca na vseh področjih.

Niso več avtsajderji

Slovensko reprezentanco so na EP premagali le stari oziroma novi evropski prvaki Angleži. Vseeno je uvrstitev med najboljših deset reprezentanc stare celine odličen rezultat in izpolnjen cilj, ki so si ga slovenski footgolfisti zadali pred prvenstvom, so v sporočilu za javnost zapisali pri krovni zvezi.Že uvodno srečanje proti prvim favoritom prvenstva je pokazalo, da je ekipa sposobna dobrega rezultata. Angleži so imeli s Slovenci veliko dela, rezultat je bil povsem izenačen do zadnjih lukenj. Šele v izdihljajih tekme so izkušenejši tekmeci zlomili naše fante, ki so jim Otočani namenili številne čestitke in si z njimi po koncu prvenstva tudi izmenjali drese.V nadaljevanju skupinskega dela prvenstva so varovanci trenerjav napetem in atraktivnem dvoboju najprej remizirali z Švedsko 3:3, nato pa v zadnjem dvoboju z Norveško, v zadnjem udarcu izgubili zmago. Vikingom je bila tokrat športna sreča bolj naklonjena in prišlo je do ponovne delitve točk, kar pa je pomenilo končno tretje mesto v skupini. V nadaljevanju so naši fantje zaigrali še bolje in dosegli prvo zgodovinsko zmago na evropskih prvenstvih. Padla je odlična Irska, nato pa so v odločilnem dvoboju za top 10, premagali še favorizirano reprezentanco Španije. V igri za deveto mesto so po rednem delu remizirali z Luksemburgom in šele v podaljšani igri nesrečno izgubili, kar je prineslo končno deseto mesto. To je velik uspeh, še posebej zato, ker so slovenski igralci popolni amaterji v primerjavi z nekaterimi reprezentancami, pa tudivse stroške (nekaj sredstev so zbrali s pomočjo pokroviteljev) za evropsko prvenstvo so pokrili sami.​Toda ponosno so branili barve svoje države, kar je bilo vidno čez celotno prvenstvo. Po koncu prvenstva, ko so prejemali čestitke ostalih udeležencev, je bilo povsem jasno, da se je Slovenija znebila vzdevka avtsajderjev. V prihodnje bo še kako mešala štrene tudi tistim največjim, so ponosni pri Footgolf Slovenija. Ocena je bila na koncu enotna, tudi ženske in seniorji, ki so tokrat prvič nastopili na evropskem prvenstvu, so prikazali dobro igro na svoji krstni predstavi. Ena uvrstitev med prvo dvajseterico med ženskami in štiri uvrstitve naših seniorjev med najboljših 30 igralcev stare celine so rezultati, ki odpirajo vrata na največja tekmovanja po vsem svetu.Slovensko odpravo so sestavljali:(kapetan),(pom. kapetana),(​pom. kapetana),in(trener),insta nastopali v ženski konkurenci, v seniorski pain. Štab reprezentance so sestavljali šein fizioterapevt»Reprezentanca Slovenija je postala odlična celota, za katero se bo še slišalo, saj sili na vrh s hitrostjo, ki se je niti sami ne zavedajo. In nobena senzacija ne bo, ča bomo kmalu pristali čisto na vrhu. Hrabro, častno, z dvignjeno glavo in ponosno. Na euro so prišli kot avtsajderji, odšli pa so kot ekipa z velikim spoštovanjem. In velikim srcem!« so zadovoljni slovenski footgolfisti.- skupinski del:Slovenija: Anglija 1:4,Slovenija : Švedska 3:3,Slovenija : Norveška 2:2- končnica:Slovenija : Irska 3:1,Slovenija : Španja 4:1,Slovenija : Luksemburg 3:4 (3:3)1. Anglija, 2. Francija, 3. Slovaška ...- ženske:1. Sophie Brown 311 (Ang), 2. Claire Williams 312 (Ang), 3. Rebeka Režna 317 (Slk) ...- seniorji:1. Michale Wilkens 282 (Niz), 2. Michael Cavozz 285 (Fra), 3. Toyti Robert 285 (Mad),