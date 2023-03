Slovenci, ki se delajo čefurje

V nadaljevanju preberite:

»Vnukinja je stara trinajst let. Že nekaj časa posluša južnjaško glasbo. Srbohrvaško govori že tekoče. Problem je, da te besede meša v vsakdanji govor. Uporablja izraze, ki jih nihče ne razume, limka, gaser, sprdnja. Ko pride k nam na obisk, se sliši 'majkemi, jebote, šta češ'. Nobeden od njenih staršev ni južnjak. Zelo me moti in ne vem, kaj naj naredim,« na starševskem forumu piše zaskrbljena babica.

V zadnjem času je mogoče opaziti, da mladina vse bolj prevzema balkansko identiteto. Zaznamuje jo specifičen ulični stil oblačenja, trenirke, vpadljiv nakit, dekleta nosijo tudi oprijet džins, zelo pogosta je uporaba elektronskih cigaret in obvezno poslušanje turbofolk glasbe. Moške imenujejo gaserji, ženske pa limke. Za kaj sploh gre pri tej novi subkulturi?