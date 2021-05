Slovenija obtičala v polfinalu. Amen!

Stavnice se niso zmotile. Po dveh zaporednih prebojih v evrovizijski finale, Slovenije tokrat ne bo med 26 državami, ki se bodo v soboto predstavile še enkrat.z balado Amen, ki ima za mnoge izrazito religiozno sporočilo, ni uspelo prepričati gledalcev in nacionalnih žirij v Evropi, njenem širšem zaledju in Avstraliji.»Zgodilo se je, kar se je. Še vedno stojim za svojo skladbo. Nameravam iti naprej v življenju. Kar se glasbe tiče, vedno delam na dolgi rok in z vsebino, ki preživi čas,« je za MMC po razglasitvi rezulatatov dejala Ana Soklič. »Vesela sem, da ste bili z menoj, upam, da boste tudi naprej.«Izmed šestnajsterice nastopajočih so si nocoj napredovanje zagotovile: Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Ciper, Švedska, Belgija in Ukrajina.Odkar so bili leta 2004 uvedeni predizbori, se je Sloveniji v finale uspelo prebiti šestkrat. Kot prvi se je to leta 2007 na Finskem posrečilo, za njo pa šeter nazadnjeDrugi polfinale bo v rotterdamski areni Ahoy v četrtek, v njem pa bo nastopilo sedemnajst držav.