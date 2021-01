Snežni psi sredi Madrida

Polmetrska snežna odeja je v Madridu zgodovinski in sila nenavaden pojav in kot taka je poskrbela za serijo skoraj nadrealističnih prizorov. Pošiljke snega, kot je ni bilo že vsaj pol stoletja, se bodo Madridčani spominjali po tem, da je mesto popolnoma paraliziral, pa tudi po številnih dejavnostih, ki bolj kot v špansko prestolnico sodijo v arktični krog. Za eno takšnih je, vsaj če kaže soditi po viralnosti na družabnih omrežjih, poskrbelSnežni metež je za prodajalca avtodelov in ljubiteljskega glasbenika prišel ravno ob pravem času. Če načrtov ne bo prekrižala pandemija, ga čez dober teden namreč čaka tekmovanje v teku s pasjimi vpregami, nevihta Filomena, ki je v belo odela večji del Španije, pa mu je omogočila, da je treniral kar v domačem okrožju Hortaleza sredi Madrida. Ko je ulice v petek zvečer pobelil sneg, je vpregel haskije in se s sanmi podal na neponovljivo dirko po prestolnici. S povprečno hitrostjo 20 kilometrov na uro se je, kot je brati v El Mundu, vozil po madridskih ulicah in med mimoidočimi sprožil nemalo navdušenja in nejevere. Ni presenetljivo, da je skoraj nemudoma postal spletna senzacija, kmalu pa so o njegovem urbanem podvigu poročali tako domači kot tuji portali. »To je neverjetno,« je za El Mundo odzive komentiral Talanco in za naslednje dni že načrtoval trening v največjem mestnem parku Casa de Campo.Talanco je že skoraj desetletje navdušen nad pasjimi vpregami, tekmoval pa je tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih – nazadnje pred dvema letoma na Švedskem. Vožnja po Madridu pa ni bila posebna le zanj, temveč tudi za najmlajša od njegovih petih haskijev, ki sta prvič v življenju od blizu videla sneg, saj v Španiji pretežno trenirajo na suhem. »Imajo ga v krvi. Takoj ko sta ga zagledala skozi okno, sta postala vznemirjena in se nista nehala igrati,« je pojasnil.