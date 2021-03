Sobna džungla Tjaše Jarc in Tilyen Mucik

V nadaljevanju preberite:

Tjaši Jarc so rože kul, Tilyen Mucik jih ljubi, Tjaša obvlada posel, Tilyen botanično fotografijo, Tjaša je hotela med karanteno kupiti lončnico in se vprašala, zakaj se mora v takih razmerah voziti v vrtni center. Poklicala je Tilyen in nastal je trenutek, ko se vsem, ki še poznamo skupino Guns N' Roses, zavrti znani refren Welcome To the Jungle. Po skoraj letu dni Džungla Plants, spletna trgovina, ki se je izcimila iz omenjenega klica, še vedno lepo uspeva.

Tilyen Mucik (levo) je ljubiteljica botanike, Tjaša Jarc obvlada marketing, v spletni trgovini pa sta se naučili tudi zelo dobro zapakirati lončnico. FOTO: Uroš Hočevar

Pravi trenutek

Šele ko so rastline v stanovanju, nastane dom, se strinjata Tilyen Mucik in Tjaša Jarc. FOTO: Uroš Hočevar

Fikusi, med katerimi je tudi Baby ficus lyrata, so ravno tako med najbolj priljubljenimi. FOTO: Tilyen Mucik

Prva zaloga po željah z družbenih omrežij

Rastline gredo, ko jih pripeljejo iz tujine, najprej za dva tedna v karanteno. FOTO: Uroš Hočevar

Zimzelene rastline

Največje povpraševanje Najbolj priljubljene rastline večinoma poznamo, to so Monstera variegata, Begonia maculata, String of Hearts in String of Pearls, Monstera deliciosa, palma Areka, fikusi in različne strelicije. Tudi lastnici Džungle imata vsaka svojo ljubezen. Tjaša si še celi srčne rane zaradi kokosove palme, ki ji ni uspela, Tilyen se trenutno navdušuje nad presenečenji, ki ji jih pripravljajo monstere variegate, saj jih vzgaja sama: »Vsaka je unikatna in nikakor ne moreš vplivati, koliko bodo listi beli in koliko zeleni. Zelo nepredvidljiva je.«

Skrbno jih opazujeta, da se ne bi pojavili kakšni škodljivci. FOTO: Uroš Hočevar

Moji listi so zelene barve, krasijo pa jih vzorci rdečih in roza odtenkov, se v Džungli predstavlja aglaonema.

FOTO: Tilyen Mucik

Epidemija in influencerske rože V vrtnem centru Gašperlin ob Tržaški cesti opažajo večjo prodajo sobnih rastlin, posebej tako imenovanih čistilcev zraka. Prav tako opažajo, da ljudje radi dobijo nasvet, kako jih negovati, tako da se zdi, da je med kupci precej popolnih začetnikov pri vzgoji sobnih rastlin. Tudi v podjetju Vrtko zaznavajo veliko povpraševanje predvsem po zelenih sobnih rastlinah, v ponudbi bi jih imeli še več, če bi dobavitelji lahko dohajali njihovo povpraševanje. Med najbolj zaželenimi so monstera, pileja, taščin jezik. Letošnji osmi marec je bil tako močan, kot ne pomnijo, takrat so prodali tudi veliko rezanega cvetja, ki ga sicer ne toliko.

Tomaž Smrtnik iz cvetličarne Emporia v središču Ljubljane je naraščanje zanimanja za zelene lončnice začel opažati lani poleti, največje povpraševanja pa vlada za poprovke, pileje in kitajski dolar, v modo se vračajo tudi fikusi in eševerije. Trenutno so poleg spomladanskih čebulnic najbolj aktualne azaleje, ki si jih kupci izberejo namesto šopka. »Mi smo marsikatero vrsto zelenih lončnic prodajali že pred petnajstimi, dvajsetimi leti, a jih nihče ni hotel kupiti, zdaj ko so postale influencerske rože, pa bi jih vsi imeli, čeprav zanje pogosto sploh nimajo ustreznih razmer. Rastlina ni predmet, ampak živo bitje, in tako je nanjo treba gledati, zato je moje vodilo za stranke, da je treba izbrati tisto, ki jim bo najlepše uspevala. Zdi se mi tudi absurdno, da so kupci po tem, ko neka rastlina pride v modo, kot pred kratkim denimo belo-zelena monstera, zanjo pripravljeni odšteti več sto evrov. Menim, da mora vsaka stvar, tudi rastlina, imeti neko razumno ceno,« je še poudaril Smrtnik.

so rože kul,jih ljubi, Tjaša obvlada posel, Tilyen botanično fotografijo, Tjaša je hotela med karanteno kupiti lončnico in se vprašala, zakaj se mora v takih razmerah voziti v vrtni center. Poklicala je Tilyen in nastal je trenutek, ko se vsem, ki še poznamo skupino Guns N' Roses, zavrti znani refren Welcome To the Jungle. Po skoraj letu dni Džungla Plants, spletna trgovina, ki se je izcimila iz omenjenega klica, še vedno lepo uspeva.Eno leto po tistem, ko smo se prvič zaprli v svoj mali svet in mu začeli namenjati več pozornosti ter vanj vnašati več življenja, sta ustanoviteljici spletne trgovine Džungla Plants sedeli vsaka pred svojim zaslonom. Tjaša Jarc v sobici v Dar es Salaamu v Tanzaniji, kjer je čakala na rezultat testa na novi koronavirus, po katerem se je lahko vrnila s počitnic na bujnem Zanzibarju, Tilyen Mucik v pisarni na Peruzzijevi 84 b, kjer se bohoti njuna džungla. Na praznik žensk, ko smo se pogovarjale, je bilo v njuni spletni trgovini največ povpraševanja po osebnem prevzemu rastlin, je poročala Tilyen.Šestindvajsetletna fotografinja je že kot deklica oboževala rastline; sestavljala je herbarij, za katerega jo je navdušila mama. Kmalu je rastline nehala nabirati in jih začela fotografirati. »Tudi zdaj se ukvarjam predvsem z botanično fotografijo in preizkušam različne alternativne postopke.«Da so sestavni del doma sobne rastline, je zanjo samoumevno še iz domačega Velenja. Ko se je odpravila v Ljubljano, ji je oče za popotnico v roke potisnil slonovo nogo. Ta ji je pomagala, da si je tudi stran od doma ustvarila dom, in odtlej se je vselej selila z rastlinami. Šele ko so te postavljene po stanovanju, je tam tudi doma, pravi.Domačnost si je med prvim zaprtjem zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa želela ustvariti tudi 30-letna Tjaša Jarc, zato se je takoj, ko so se odprli vrtni centri, odpeljala do enega. »Pri tem sem se spraševala, zakaj ne more obstajati spletna trgovina, kjer bi lahko pogledala, kaj je na voljo, izbrala in kupila.« Ko je o tem razmišljala, se ji je v hipu sestavil odgovor. »Ko sem prišla domov, sem takoj poklicala Tilyen, ker sem vedela, da jo to res zanima. Meni so sobne rastline kul, ona pa jih ljubi,« je opisovala in razkrila najpomembnejši sestavini, s katerima se dopolnjujeta: »Jaz imam rada posel, ona ima rada rastline in fotografijo.« Tilyen je tudi tista, ki se ji je vselej, ko je gledala fotografije na raznih oglasnih letakih ali spletnih straneh, zdelo grozljivo, kako lahko objavijo tako grdo sliko tako lepe rastline.Tjaša, ravno tako iz Velenja, je sicer začela v oglaševanju, potem je šla za nekaj mesecev na Bali, kjer pravzaprav ni nameravala delati, vendar se je znašla v prostoru za coworking (sodelo), urejenem v vili z bazenom, in ugotovila, da hoče delati prav to, ustvarjati in voditi takšne prostore. Kalila se je v Berlinu in Melbournu, dokler ni spoznala, da je čas, da ustvari še kaj doma. V Ljubljani je sodelovala pri povezovanju zagonskih podjetij, pomagala pri vzpostavljanju Kyuriosity Huba, delovnega prostora v Delovi stolpnici, in odpiranju sklada Silicon Gardens, v katerega so povezani nekdanji lastniki uspešnih zagonskih podjetij, ki zdaj investirajo naprej – vse do tistega zaprtja javnega življenja, ko je zrasla Džungla.Zdaj se posveča samo temu, kajti dekleti nameravata spletno trgovino razširiti še na hrvaški trg in druge dele Evropske unije, tudi prostori na Peruzzijevi postajajo premajhni. »Ko sva začeli, si sploh nisem znala predstavljati, kako hitro in do kam se lahko razvije najina spletna trgovina. Zato je vsak mesec velik uspeh,« je prostodušno povedala Tilyen, ki se ji morda še bolj kot sam posel zdi pomembna skupnost ljubiteljev rastlin, ki sta jo v tem času zgradili. »Zato bi si želela tudi več druženja s temi ljudmi.« Pri razvoju se držita filozofije, da vsako opravilo, ko ga dodobra usvojita, predata naprej. Imata sodelavce, ki pakirajo lončnice in druge izdelke, ter zunanje sodelavce, med njimi je razvažalec po Ljubljani, drugam jih pošljejo po pošti.Njun začetni vložek je bil 1500 evrov, s katerimi sta naročili prvo pošiljko rastlin. Pri izboru sta izhajali iz trendov, ki se kažejo na spletnih omrežjih. »V skupinah na facebooku iz prve roke izveš, kaj si ljudje želijo, kaj iščejo. Na podlagi tega sva sestavili prvo zalogo,« je povedala Tilyen, upoštevata pa kajpada tudi osebne preference in želje.Tudi časovno se je vse lepo sestavilo; sobne rastline so bile že prej zelo priljubljene, vse to je sovpadlo z obdobjem, ko so ljudje preprosto morali več časa preživeti doma in so imeli več časa za skrb zanje. »Je pa bilo jasno, da takšna trgovina v Sloveniji manjka, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj jo bo nekdo odprl,« je prepričana Tjaša. Še posebej zanimivo je, da so priljubljene prav rastline, ki so se nam v zavest zakoreninile v otroštvu kot sestavni del doma, kupujejo pa jih predvsem mladi ljubitelji retro sloga.V prvo skupino rastlin namenoma nista hoteli uvrstiti priljubljene monstere. »Toda pozneje so ljudje tako povpraševali po njej, da jo je bilo preprosto treba imeti,« je razlagala Tilyen. »In še vedno je takoj, ko jo dobiva, v hipu razprodana.« Monstera in njej podobne rastline, kot so fikusi in palme, razkrivajo tudi glavne preference kupcev: želijo si rastlin, ki ne potrebujejo veliko svetlobe, niso preveč zahtevne, so zelene in ustvarjajo občutek – džungle.Monstero variegato sta vzgajali tudi sami, sicer je pri bolj pogostih rastlinah laže, da jih uvažata (pri tem sta se povezali z nizozemskim distributerjem, ki je tudi neke vrste start up in s katerim sodelujeta brez posrednikov). Zdaj vzgajata bolj redke, eksotične vrste, ki jih je teže dobiti. Tukaj pride na svoj račun Tilyen s svojo ljubeznijo do rastlin. »Povezali sva se tudi zato, da lahko delava, kar radi delava, in temu morava slediti,« je dejala Tjaša in brez omahovanja priznala, da bi sama, ki je zaprisežena poslu, najbrž vse kar uvozila.Tjaša je tista, ki v trenutku izstreli, kolikšna je prodaja: tisoč naročil na mesec oziroma okoli 3500 izdelkov (rastline, lonci in drugi dodatki; v košarici so v povprečju po trije izdelki). Veliko k prodaji pripomore vizualna podoba, a hišna fotografinja si prizadeva, da pri tem ne bi zavajali, zato nikoli ne fotografira najbohotnejše rastline, ampak eno srednje lepo. Brez opozorila, da se fotografije lahko razlikujejo od dejanskega stanja, pa kljub temu ne gre, saj so pričakovanja ljudi velika. Dobita tudi reklamacije, nanje sta pozorni, kot pravita, in poskušata čim bolj iskreno komunicirati s kupci, zanje pripravljata videe, vse rastline so opisane z napotki, kako jih negovati … Najpogostejše napake, ki jih delajo ljudje, pa so, da jih preveč zalivajo in da jih prehitro presadijo, je na hitro povzela Tilyen.