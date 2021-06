Šolska stravka spet pred švedskim parlamentom

Čeprav se svet že lep čas sprašuje, kje jenjen boj proti podnebnim spremembam ne pojenja, prav tako ne njeni njeni petkovi protesti ter objavljala fotografije sebe in protestnega plakata. Zadnje mesece je te resda izvajala na daljavo, med štirimi stenami doma, včeraj pa se je spet vrnila pred parlament v Stockholmu.Po starem, opremljena s plakatom z napisom Šolska stavka za podnebje, se je pred stavbo srečala s peščico drugih protestnikov. Šolska stavka številka 147, je objavila na Twitterju in Instagramu. »Spet smo pred parlamentom, toda pandemija še ni končana, zato si prizadevamo, da ostanemo v manjšem številu in delujemo v skladu z lokalnimi omejitvami,« je zapisala ter objavila fotografije z nekaj udeleženci, ki v rokah držijo plakate.Najstnico, ki je pred švedskim parlamentom sede protestirala s transparentom z napisom Skolstrejk förklimatet v rokah, je svet spoznal pred tremi leti. »Ne morem voliti, zato je to moj način, da se sliši moj glas,« je tedaj povedala 15-letnica in dodala, da bo nadaljevala, dokler voditelji držav ne bodo uresničili zavez iz pariškega podnebnega sporazuma. Iz tega se je v nekaj mesecih razvilo eno največjih okoljskih gibanj, Petki za prihodnost, v okviru katerih se je na protestih po celem svetu zbralo tudi po več deset tisoč ljudi.Greta Thunberg, ki je letos postala polnoletna in torej že lahko voli, je bila dvakrat nominirana za Nobelovo nagrado za mir, pred dvema letoma pa je postala osebnost leta revije Time. V letu 2019 si je vzela enoletno šolsko pavzo, da bi sodelovala na več pomembnih dogodkih, povezanih z okoljem, med drugim se je udeležila podnebnega vrha Organizacije združenih narodov. Takrat je nastal tudi eden njenih najprepoznavnejših govorov, v katerem voditelje držav obtožila, da so pogrnili v prizadevanjih za zamejitev globalnega segrevanja: »Morala bi biti v šoli /…/ Kako si drznete!«V času pandemije se je okoljsko gibanje večinoma preselilo na splet, koronakriza pa je pokazala, kot je poudarila Greta, da ne moremo biti uspešni brez znanosti.