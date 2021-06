Soustvarjamo na polno

FOTO: Pivovarna Laško Union

Nastalo je novo Union Lager temno pivo, soustvarjeno s potrošniki

Novi Radler, soustvarjen s sponzorskimi partnerji

Union identiteta, soustvarjena z zaposlenimi

Znamka Union od nekdaj povezuje ljudi in v sebi nosi strast do druženja in življenja. Potem si verjetno predstavljate, kako močno smo poleg vas tudi mi pogrešali druženja, zabave, petkovo pivo, svobodno gibanje ... Pogrešali smo življenje na polno.Predvsem pa smo pogrešali stike, pogovore z gostinci, natakarji, gosti, potrošniki, saj so ravno vsi našteti navdih za vse naše novosti in razvojne projekte.Ker so bili lansko jesen gostinski lokali zaprti in rojstnodnevne zabave v naši Pivnici Union ni bilo, smo zvarili posebno rojstnodnevno zimsko temno pivo, ga ročno natočili v posebne steklenice in ponudili potrošnikom v darilnem pakiranju. Ker je bila serija res omejena, je bilo pivo do novega leta razprodano, odzivi pa fantastični. Največkrat so pivci pohvalili sladek okus piva in seveda vonj po vanilji in medenjakih. In ravno ti odzivi so nas spodbudili k razvoju novega piva.Želeli smo ustvariti lahkotnejše temno pivo , ki se ga bo lahko pilo tudi v poletni sezoni. Iskali smo pravi karamelni okus, ki bo pivu dodal nežno sladkobo in komaj opazno grenčico, saj nekateri potrošniki, predvsem ženske, piva ne pijejo ravno zaradi grenkobe.Situacija na trgu nam je ponagajala in onemogočala, da bi to pivo v razvoju ponudili v testiranje gostincem in njihovim gostom, zato smo našim kupcem, zvestim potrošnikom, vzorce piva poslali na dom in jih prosili za pomoč, da sodelujejo pri finalnem razvoju, da podajo svoje predloge in mnenja.Skupaj z našimi pivovarji, razvojniki in s pomočjo potrošnikov smo razvili NOVO UNION LAGER TEMNO pivo , karamelnega okusa, lahkotnejše in z nižjo stopnjo alkohola. Na voljo je v treh vrstah pakiranja, v pločevinki in povratni steklenici, v lokalih pa si ga lahko privoščite točenega.Union Lager temno pivo pa ni izjema v razvojnem procesu. Letošnjo pomlad smo potrošnikom predstavili nov Union Radler 0,0 % Isotonic, ki smo ga lansko jesen razvijali skupaj s profesionalnimi nogometaši, s slovensko nogometno reprezentanco in nogometaši Prve slovenske lige, saj so oni tisti, ki veliko pozornosti namenijo regeneraciji po treningih, tekmah in so v svoji karieri poskusili že veliko izotoničnih napitkov, zato so bili pravi naslov za pomoč pri razvoju. Kar nekaj časa smo namenili iskanju pravega razmerja brezalkoholnega piva in sadnega soka ter s tem tudi dosegli ravno pravšnjo sladkost novega radlerja. S pomočjo nogometašev smo pri finalizaciji okusa izbrali okus limone. Novi Union Radler 0.0 % Isotonic je mešana pijača iz piva z 0,0 akohola in osvežilne pijače z okusom limone ter dodanimi minerali magnezija in cinka in vitaminov B. Namenjen je za regeneracijo po intenzivnem profesionalnem ali rekreativnem športu, ko naše telo potrebuje osvežitev z manj sladkorja in dodanimi minerali in vitamini. Vitamina B3 in B12 ter magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Magnezij prispeva k delovanju mišic. Cink pa ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin. Vsi pa vemo, da dobro počutje dosežemo z raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdravim načinom življenja.Ko smo pred dvema letoma na trg poslali pivo Union v prenovljeni podobi , nismo razlagali potrošnikom celotnega procesa, kako je nova podoba nastajala. A danes, dve leti pozneje, ko smo še bolj ponosni na našega zmaja in imamo vrhunske odzive na novo podobo, se spodobi, da se zahvalimo vsem sodelavcem, ki so sodelovali v procesu nastanjanja in oblikovanja nove podobe blagovne znamke Union. Med vsemi idejnimi rešitvami, ki smo jih imeli na mizi, smo izluščili dve, ki sta resnično odražali poslanstvo znamke Union.A več glav več ve in več oči več vidi, zato smo končno izbiro sprejeli skupaj z več kot 70 zaposlenimi, ki so pregledali rešitve, podali svoje mnenje, občutke in komentarje, ki smo jih z oblikovalsko ekipo vključili v končni videz podobe. Ker smo se že znotraj pivovarne zaposleni dobro počutili ob novi podobi, smo vedeli, da imamo na mizi pravo rešitev, ki jo bodo potrošniki dobro sprejeli. In potrošniki so nad novo podobo navdušeni. Prav tako pa je nad njo navdušen tudi zmaj Union, ki še vedno biva v skrivnih rovih pod pivovarno in varuje esenco piva Union za vse prihodnje rodove.