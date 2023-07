Spajsice nekaj pripravljajo in oboževalcem bo všeč

Zdaj naj bi šlo zares. V pogovoru za Daily Telegraph je ena od nekdanjih članih najvplivnejše dekliške skupine devetdesetih Mel B, ki je trenutno v Avstraliji in snema film The Masked Singer, dejala, da se bo Victoria Beckham pridružila kultni skupini za» nekaj vznemirljivega«. Kaj natanko to bo, ni povedala, »toda tokrat je bila Victoria tista, ki je rekla, dajmo, naredimo vsi skupaj nekaj«. V nekem drugem intervjuju je pevka prav tako namigovala, da je peterica skupaj pri projektu, ki bo oboževalcem res všeč.

Zadnjič je ikonična pop skupina iz 90. let kot petčlanska zasedba pojavila na premieri muzikala Viva Forever o dekliški skupini, ki si prizadeva postati zvezda decembra 2012, le nekaj mesecev po tem, ko so se ponovno združile na odru za zaključno slovesnost olimpijskih iger v Londonu. Leta 2019 so se Spajsice ponovno zbrale v okrnjeni zasedbi brez Victorie, ki se je hotela posvetiti svoji družini in modni znamki.

Prva mesta lestvic

Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Victoria Beckham in Emma Bunton so bile v poznih 90. letih prejšnjega stoletja na vrhuncu popularnosti, saj so prodale 100 milijonov albumov po vsem svetu. Dekliška skupina se je prvotno razšla leta 2000, potem ko je dve leti že nastopala kot štiričlanska po odhodu Geri Halliwell. Vseh pet se je leta 2007 vrnilo na ponovno združitveno turnejo. Statistika njihovih uspehov je tudi danes fascinantna: Prvi singel Spice Girls Wannabe iz leta 1996 je zasedel vrhove lestvic v 37 državah, vključno z Združenim kraljestvom, ZDA in Nemčijo. Ocenjuje se, da je bil njihov debitantski album Spice po vsem svetu prodan v več kot 23 milijonih izvodov in tako postal najbolje prodajan album kake ženske glasbene skupine v zgodovini. Dekleta so sicer izdala tri studijske albume in 13 singlov - od katerih jih je devet doseglo prvo mesto v Veliki Britaniji. Prejele so vrsto nagrad, vključno z nagrado Brit za izjemen prispevek k britanski glasbi. Spice Girls naj bi spremenile miselnost cele generacije deklet, po drugi strani pa so jim feminizem tudi očitali, češ da so ga uporabile kot marketinško orodje. Kot piše BBC, zagotovo ne moremo oporekati temu, da so na vrhuncu, v samo štirih letih, ponesle dekliško moč z obrobja popularne glasbe do globalnega občinstva.