Spet več mišje mrzlice, ki ima podobne znake kot covid-19

Čeprav podatkov o morebitnem porastu glodavcev ni mogoče dobiti, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) o tem sklepajo po primerih mišje mrzlice. Letos so jih do zdaj potrdili 47, kar po njihovem kaže na to, da smo v mišjem letu.



Pomlad je čas, ko se glodavci razmnožijo, to je tudi čas, ko se človek zažene v čiščenje, nemalokrat v kleteh, drvarnicah in skladiščih, med zadnjimi so mnoga prav to zimo bolj ali manj samevala, ter na vrtovih in v gozdovih. Zato je pomladi in poleti tudi več primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom (HMRS), izrazite številke je zaznati zlasti v tako imenovanih mišjih letih, ki se po navedbah NIJZ pojavljajo na tri do pet let.