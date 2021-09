V Slovarju slovenskega knjižnega jezika zvemo, da je šport po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo, lahko pa se uporablja v ekspresivnem pomenu – kot zabava oziroma razvedrilo (npr. pili so, jedli in plesali ter pri tem športu vztrajali celo noč).Šport je dejavnost, ki jo naš narod goji že od nekdaj: nekateri aktivno, drugi pa bolj kot gledalci, navijači, tudi z domačega kavča (kot nam je v času zaprtja svetoval predsednik vlade). Zlasti na mladih je v lanskem letu pomanjkanje športne aktivnosti pustilo posledice, kot so debelost, depresija, pomanjkanje koncentracije ipd. V medijih so se začeli pojavljati naslovi, kot Naši otroci v karanteni postali debeli zapečkarji (Delo, 22. 9. 2020), Poslabšanje duševnega zdravja med mladimi, četrtina študentov razmišljala o samomoru (Dnevnik, 6. 4. 2021) ali Po epidemiji Covid-19: upad gibalne učinkovitosti otrok in več debelosti (Prehrana.si).Sama nikoli nisem bila preveč navdušena nad športom kot neko organizirano dejavnostjo, rada pa se sprehajam, plavam, smučam in tečem na smučeh. Najnovejši ukrepi me priganjajo, da več kolesarim, saj večino časa nimam zahtevanih pogojev za uporabo javnega prevoza. V službo se tako vozim s kolesom in upam na lepo vreme – tako dobesedno kot tudi metaforično, npr. po Prešernu: Vreména bodo Kranjcem se zjasnile. Redno se udeležujem shodov proti nesmiselnim ukrepom in diskriminaciji ljudi. Tovrstna aktivnost poteka na svežem zraku, do centra Ljubljane pridem peš ali s kolesom, tako da je to ena redkih oblik rekreacije, ki si jo lahko kot zgolj zdrava državljanka trenutno privoščim. Od prejšnje srede imam celo možnost vadbe dvakrat tedensko, da lahko vzdržujem svojo fizično in psihično kondicijo ter ostajam zdrava.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tjaša Jakop.