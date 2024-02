Starši morajo imeti možnost izbire ne glede na socialni status

V nadaljevanju preberite tudi:

V Sloveniji deluje nekaj več kot sto samostojnih vrtcev, dobrih 200 jih je pri osnovnih šolah in nekaj manj kot sto zasebnih. Obiskuje jih 5100 otrok. Pred kratkim jih je presenetila ideja, da bi jim financiranje ukinili, zato smo preverili, kakšne programe imajo zasebni vrtci in katere so njihove posebnosti.