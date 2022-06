Stradivarijeve najodličnejše

V nadaljevanju preberite:

V ponudbi dražbenih hiš sta pristali dve stradivarki, ob katerih se vrstijo presežniki. Prva z oznako Hellier Stradivarius je ena od le nekaj več kot desetih, ki jih je Antonio Stradivari v Cremoni okrasil z intarzijami, druga, imenovana da Vinci, ex-Seidel, pa sodi v leta njegove zlate dobe v drugem desetletju 18. stoletja, ko je izdelal najkakovostnejša glasbila.

Nova lastnika, ki bosta zanju odštela milijone, bosta ob kultnih godalih prejela še vstopnico v zgodovino lastnikov teh najelitnejših glasbil na svetu. »Da Vincija« so sicer včeraj že prodali; dosegel je ceno 15.340.000 ameriških dolarjev.

To violino je mogoče slišati tudi v glasbi za zimzeleno hollywoodsko filmsko klasiko Čarovnik iz Oza pa tudi v drugih filmih, denimo v Intermezzu, v katerem se poročeni violinist, ki ga igra Leslie Howard, zaljubi v Ingrid Bergman, ki je prav s to vlogo in ob zvokih ene najdražjih violin na svetu leta 1939 debitirala v Hollywoodu.