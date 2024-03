Švedska policija Greto Thunberg odvekla izpred parlamenta

Kot poroča britanski Guardian, sta danes zjutraj dva policista »na silo« dvignila podnebno aktivistko Greto Thunberg in jo odnesla približno 20 metrov stran od vrat švedskega parlamenta, ki jih je ovirala skupaj z desetinami podnebnih aktivistov. Včeraj so začeli namreč tam protestirati proti posledicam podnebne krize in, kot so rekli, politični nedejavnosti Švedske.

Včeraj popoldne so sicer svoje protestno mesto zapustili, a so se danes zjutraj vrnili. Aktivisti – ki so se oklicali za skupino zaskrbljenih posameznikov – so akcijo začeli na pomemben dan za Švedsko. Včeraj so namreč na sedežu Nata v Bruslju s simboličnim dvigom švedske zastave obeležili pridružitev te skandinavske države severnoatlantskemu zavezništvu.

Po poročanju agencije Reuters je stockholmska policija sporočila, da so aktivisti sicer imeli pravico do demonstracij pred parlamentom, a so odstranili nekaj ljudi, ker so blokirali vhod. Konkretnih posameznikov niso želeli komentirati.

Protest so začeli včeraj proti posledicam podnebnih sprememb in neukrepanja švedskih oblasti. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Od krhke najstnice do sodišča

Enaindvajsetletna podnebna aktivistka meni, da Švedska še vedno popolnoma ignorira podnebno krizo in je sploh ne obravnava kot izredne razmere. Po njenih besedah je bil cilj ponedeljkovega protesta poudariti, kako ljudje na oblasti ignorirajo aktiviste in znanost. Politike je obtožila, da namesto tega dajejo prednost gospodarskim dobičkom.

21-letna Thunbergova je pred leti postala obraz podnebnega aktivizma. Svet jo je spoznal krhko najstnico, ki je leta 2018 pred švedskim parlamentom sede protestirala s transparentom Skolstrejk förklimatet (Šolski protest za podnebje) v rokah.

Potem je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir, postala osebnost leta revije Time, vzela enoletno šolsko pavzo, da bi sodelovala na več pomembnih dogodkih, povezanih z okoljem. Njen protest je hitro prerasel v globalno gibanje z velikimi shodi po vseh celinah. Lani jo je policija pridržala ali odstranila z več protestov na Norveškem, Nemčiji, na Švedskem, britansko sodišče pa jo je prejšnji mesec oprostilo obtožb kršitve javnega reda in miru, saj je sodnik odločil, da policija nima pooblastil za aretacijo na lanskem protestu v Londonu. Aretirali so jo pred hotelom, kjer je potekal forum s predstavniki naftne in plinske industrije.