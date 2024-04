Takšne in drugačne igre s simboli

V nadaljevanju preberite:

Neredki so ostajali skeptični do njihovega opusa, bodisi zaradi ideoloških podtonov, ki so pogosto arbitrarni ali manipulativni, kolektivističnega diktata, eklektičnega in spektakelskega narativa bodisi zaradi specifičnih psevdoafirmativnih izpeljav nacionalne slovenske vizualne ikonografije, vendar ni nobenega dvoma, da številni njihovi projekti ostajajo integralni del slovenske likovne oziroma vizualne produkcije zadnjih štiridesetih let.