Irwin: Osemdeseta smo doživljali kot obdobje neskončne svobode

V nadaljevanju preberite:

Če zasedba Laibach velja za naš najžlahtnejši »izvozni produkt« na področju glasbe, na likovnem to neizpodbitno velja za skupino Irwin. Nezanemarljivo je, da sta obe svojčas tvorili isti umetniški kolektiv, NSK.

Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski in Borut Vogelnik so nam zaupali, kako skupina funkcionira, ali se pri tem prepletata njihova umetniška in zasebna življenja; spomnili so se svojih začetkov, prodora v tujino, sopotnikov. Reflektirali so pozicijo vzhodnoevropske umetnosti, slovenskih umetnikov v svetu in mesta Irwin v svetu sodobne umetnosti ter komentirali tudi izgubo svojega petega člana Romana Uranjeka.