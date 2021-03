na portalu Fran. Beseda terása v SSKJ2

Ob četrtkovi novici, da bodo s ponedeljkom v posavski in jugovzhodni regiji v gostinskih lokalih za en teden poskusno lahko stregli gostom na terasah, je verjetno marsikomu zaigralo srce. Hladno pivo ali topel čaj, ocvrti sir ali gurmanski obed, ni pomembno, samo da se druženje na terasah lahko začne.Terasa ima v drugi izdaji SSKJ dva pomena, prvi je »tlakovan prostor na delu zgradbe ali ob njej«, drugi pa »stopnici podobna tvorba na zemeljski površini, ki jo je izoblikovala voda«. Pri drugem pomenu gre pravzaprav za geografski pojem, in če pogledamo v Geografski terminološki slovar, bomo tam našli nekoliko natančnejšo definicijo terase, poleg tega pa še 24 terminov s sestavino terasa, npr. aluvialna terasa, krioplanacijska terasa, kemska terasa, konkordantna terasa. Pa smo že mislili, da vemo, kaj je terasa …Vrnimo se raje k tisti bolj znani terasi, torej k tlakovanemu prostoru v neposredni bližini zgradbe. Seveda lahko kaj spijemo in pojemo tudi na terasi domače hiše, a na terasi gostinskega lokala je vse drugače. Terase so v kolektivnem spominu tistih, ki smo bili rojeni v časih rajnke SFRJ, neločljivo povezane tudi z morjem, škržati, mastnim pomfrijem in seveda obveznim terasnim bendom, ki je s predvidljivim naborom šlagerjev skrbel za vzdušje v poletni sopari. Nostalgični spomini gor ali dol, dejstvo je, da bomo prihodnji teden potihem zavidali prebivalcem posavske in jugovzhodne regije. Saj ne da bi nujno morali napolniti vse terase gostinskih lokalov, ampak že ideja, da bi jih lahko, je pomirjujoča. Terasa kot privid svobode … Kdo bi si mislil.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mojca Žagar Karer.