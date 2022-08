Na nedeljsko jutro pred četrt stoletja je umrla Diana

Tudi četrt stoletja po Dianini smrti ne manjka tistih, ki se spominjajo ene medijsko najbolj izpostavljenih oziroma oboževanih žensk 20. stoletja. Dražba njenega forda escorta RS turbo S1 je prejšnji teden pritegnila izjemno zanimanje. Cena je z začetnih 117.000 evrov narasla za več kot sedemkrat. Tudi ničkolikokrat opisano življenje princese, za mnoge kraljice ljudskih src, je 25 let po njeni smrti očitno še vedno mogoče predstaviti dovolj zanimivo – za nove generacije gledalcev in bralcev.

Takoj po žalostni novici, ki je pred 25 leti obkrožila svet, so Dianini oboževalci pred Kensingtonsko palačo, kjer je živela vse do smrti, začeli prinašati cvetje in sporočila. FOTO: Jasper Juinen/ Reuters

Netflix je po četrti sezoni serije Krona med pretočne vsebine lani uvrstil muzikal Diana: The musical (novembra prihaja peta sezona Krone), Kristen Stewart je vloga Diane v igranem filmu Spencer Pabla Larraína prinesla celo letošnjo nominacijo za oskarja. Od začetka tega meseca, ko je izšla knjiga Diana – Remembering the Princess Dianinega osebnega varnostnika Kena Wharfa, ki jo je »spremljal« skozi šest najbolj turbulentnih let njenega zakonskega življenja, je na HBO na ogled nov dokumentarec The Princess, ki je maja odprl letošnji virtualni filmski festival Sundance.

Spomin na princeso Diano, ki je bila vključena v več kot sto dobrodelnih organizacij, od leta 1999 ohranja tudi nagrada Diane. Namenjena je mladim, ki izboljšujejo življenja drugih. FOTO: Promocijsko gradivo filma Diana

Ko bo na prestolu George

Ob 20. obletnici Dianine smrti leta 2017 sta tudi Dianina sinova William in Harry v dokumentarnem filmu BBC odkrito spregovorila o posledicah, ki sta jih utrpela zaradi materine prezgodnje smrti, ter posodila njene stvari za razstavo. Četudi se princese te dni vsaj na kratko spominjajo v mnogih medijih po svetu, so še neslišane misli o njej redke. Med zanimivejšimi je izjava avtorice več knjig o mlajši generaciji britanske kraljeve družine Katie Nicholl, ki jo je povzel tudi britanski tabloid Express: »Pomemben dvorni uslužbenec mi je pred časom rekel, da bo spomin na Diano verjetno zares umrl šele, ko bo na prestolu princ George. Dokler bo William tam, tudi ko bo starejši kralj, bosta njegovo delo in to, kakšen kralj je, razkrivali Dianin vpliv.«

Obletnice ne bosta javno zaznamovala niti Dianina sinova, princa William in Harry. Spominjala se je bosta v zasebnosti in ločeno. FOTO: Pool Reuters

Princ Harry je konec prejšnjega tedna na dogodku dobrodelne organizacije Sentebale v Koloradu v ZDA, ki jo je ustanovil leta 2006 s princem Lesotha Seeisom za pomoč otrokom in mladim v Afriki, dejal, da si želi, da bi njegova otroka lahko srečala njegovo mamo, in da upa, da bodo dan obletnice njene smrti preživeli ob spominu nanjo.

»Upam, da bi bila ponosna name. Bila je neutrudna, tudi pri podpori in destigmatizaciji okuženih s HIV. Spominjajmo se je z zavezanostjo tistim, ki jim služimo,« je dejal. Ob športnih igrah Invictus za vojne veterane v Haagu aprila letos je za portal ameriške mreže NBC Today dejal, da zadnji dve leti bolj kot kdaj prej čuti mamino prisotnost, da se mu zdi, kot da bi ta najprej pomagala bratu Williamu, zdaj, ko si je družino ustvaril tudi sam, pa še njemu.

Spomin na princeso Diano, ki je bila v okviru svojih kraljevih dolžnosti kot pokroviteljica ali predsednica več kot sto dobrodelnih organizacij za brezdomce, otroke in odrasle, okužene z virusom HIV, ohranja tudi nagrada Diane, to od leta 1999 poklanjajo mladim, ki s svojim prispevkom izboljšujejo življenja drugih.