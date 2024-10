To ni čas za proslavljanje

»Kako naj bi proslavljali ali imeli tiskovno konferenco, ko pa se vojna vse bolj zaostruje in ko vsak dan umirajo ljudje,« je dejala Han Kang. Odločila se je, da se ne bo srečala z novinarji.« To je sporočil oče letošnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost, ki se ne more veseliti niti tako velikega uspeha, vse dokler se, kot je dejala, dogajajo »globalne tragedije«, kot sta vojna v Ukrajini in spopad med Izraelom in Palestino.

Triinpetdesetletna Han Kang je prva Korejka, ki je dobila Nobelovo nagrado za književnost zaradi svojih svetovno znanih romanov. Roman Vegetarijanka je preveden tudi v slovenščino. In čeprav do prejšnjega četrtka, ko je Nobelov komite objavil svoj izbor, ni imela veliko bralcev v svoji državi, kjer domača književnost ni kdove kako priljubljena, je novica o veliki nagradi povzročila, da so bile čez noč razprodane vse njene knjige. Sicer pa je v vsej zgodovini Nobelove nagrade druga državljanka Južne Koreje, ki ji je bilo dodeljeno to priznanje. Prvi je bil bivši predsednik Kim Dae Džung, ki so mu leta 2000 podelili Nobelovo nagrado za mir, in sicer zaradi srečanja s takratnim severnokorejskim voditeljem Kim Džong Ilom in poskusa vzpostavitve trajnega miru na Korejskem polotoku.

V Koreji, kjer domača književnost ni kdove kako priljubljena, so bile zaradi novice o veliki nagradi čez noč razprodane vse njene knjige. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Oče Han Kang, ki je tudi sam ugleden in nagrajevan pisatelj Han Seung Von, ni prav nič skrival ponosa, ko je njegova hči postala globalna književna zvezda. »Nameraval sem prirediti praznovanje tukaj. Za svoje someščane,« je dejal 85-letni Han med srečanjem z novinarji v njegovem rojstnem kraju Džangheungu, ki leži 320 kilometrov južno od Seula. Poleg tega jo je Han Kang poskušal prepričati, da bi imela tiskovno konferenco, in to v organizaciji katere od založniških hiš, ki so objavile njena dela. Najprej je obljubila, da se bo potrudila, da bo to naredila, je dejal Han Seung Von, nato pa si je čez noč premislila. Še več, očetu je preprečila, da bi priredil praznovanje v njenem imenu. »Prosim te, nikar ne proslavljaj, vse dokler smo priče tako tragičnega dogajanja,« mu je dejala. »Švedska akademija mi te nagrade ni podelila zato, da bi se veselili, temveč zato, da bi se v prihodnje vsega še bolj jasno zavedali.«

»Ko sem slišal te njene besede, sem bil globoko pretresen,« je dejal njen oče. Ko je prejšnji četrtek okoli osme ure zvečer zazvonil njen telefon in ji je član Nobelovega komiteja sporočil, da je dobitnica nagrade, je Han Kang večerjala s svojim sinom. Malce pozneje je telefon znova zazvonil. Švedi so hoteli vedeti, kako se počuti. »Zelo sem presenečena in počaščena,« je dejal s prijaznim glasom. »Hvala za podporo … danes zvečer bom pila čaj in proslavljala v tišini.«