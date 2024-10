Veliko pero mračnega realizma

V nadaljevanju preberite:

»Potem ko si umrl, nisem bila sposobna organizirati pogreba, in tako je moje življenje postalo pogreb.« Tako govori En Suk, glavna junakinja tretjega dela romana Človeška dejanja južnokorejske pisateljice Han Kang, ki je tokratna dobitnica Nobelove nagrade za književnost.

Izbor švedske akademije že dolgo ni bil tako dober kot letos. Prva ženska iz Azije je šele osemnajsta nagrajenka od leta 1901, odkar se podeljuje Nobelova nagrada za književnost. Najpomembneje je, da gre za izjemno močno pero, ki raztrga površino južnokorejskega človeka in družbe, prodre globoko, do najtemnejših kotičkov človeške duše, in ostane tam kot univerzalni tolmač krhkosti človeškega življenja, pa tudi moči človekove zavesti o dragocenosti vsakega trenutka na tem svetu.