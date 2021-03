Trije Švedi, ki so očarali Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Niti v najlepših sanjah

»Ko je nekaj tako prepoznavno, kot je blagovna znamka Ikea, se da s tem krasno upravljati. Ali, če uporabim težjo besedo, manipulirati. Tu je krasen primer Davida proti Goljatu, kjer je manjši igralec na trgu, to je Lesnina, ki jo imamo za slovensko, pa čeprav je že nekaj časa v rokah avstrijske korporacije, stopil na prste globalnemu velikanu. In to je storil duhovito, predrzno in z ogromno humorja,« pravi kreativec Aljoša Bagola.



Po njegovem mnenju lahko na oglas pogledamo tudi širše. Rivalstvo, ki smo mu priča v politiki, v kateri smo ujetniki razdora med levim in desnim, ali pa duhamornost diskurza na družbenih omrežjih, kjer robantimo drug čez drugega, je tokrat z marketinško prispodobo fantastično presežena, že kar na ravni satire. »Oglas se je ljudem tako prikupil ravno zato, ker prinaša izdaten odmerek tega, kar nam primanjkuje in česar si ne dovolimo; to je nekaj zdrave predrznosti. Zato sem tega oglasa zelo vesel.«



Bodite pripravljeni

Natanko pred tednom dni je odprla vrata Ikea v Ljubljani, a kljub velikemu zanimanju kupcev (za vstop se je še vedno treba registrirati, v trgovini je lahko hkrati le 700 ljudi) se zdi, da so švedski gigant zasenčili drugi Švedi. Trije bradati in lasati moški v pisanih srajcah, lahkih spomladanskih jaknah, ki očarano zrejo v drugo trgovino in vzklikajo: Galet! Noro!Tukaj izbrano pohištvo dostavijo na dom in ga celo montirajo. Tukaj lahko kupiš Rosenthalov krožnik in srečaš živega prodajalca, ki je poln nasvetov. Trije moški se počutijo Välkommen hem, dobrodošli doma, v dnevni sobi Lesnine.Gre za oglasno kampanjo agencije Futura DDB, ki je pravi hit na družabnih omrežjih. Najboljši oglas vseh časov, pišejo mnogi, nekateri jo primerjajo s kult­nimi Dobrimi vilami, oglasom za srečko v akciji Športne loterije Podarim-dobim iz leta 1999.Naročilo za pripravo oglasne kampanje, s katero bi povabili kupce v Lesninine prodajne centre, so na Futuri prejeli lani spomladi, ko nas je vse zaznamoval covid-19. Glavni namen je bil privabiti ljudi v fizične trgovine ter jih spomniti na nakupno izkušnjo, ob tem je nastala tudi želja, da bi hkrati pozdravili prihod novega ponudnika na slovenski trg. Medtem ko je ekipa (v njej so bili kreativni direktor, oblikovalka, tekstopiska, pri realizaciji pa je sodelovalo še več sodelavcev iz agencije) za mizo debatirala, kako relevantno in gledljivo prikazati prednosti Lesnine in kdo naj bo sploh nosilec sporočila, da mu bodo gledalci verjeli, so prišli do Skandinavcev, je pojasnila Alenka Pulec Jurjevčič, ki vodi projekt.»Splošno znano je, da obvladajo bivanjsko estetiko, prav tako so zelo močni v pohištveni branži. Skandinavcev je seveda več, ampak v tem času so bili Švedi logična izbira. Ko smo se odločili, da je to smer, so zgodbe, ki so zelo preproste, nastale same od sebe.« Na podlagi kreativne zasnove so nastali trije hudomušni videooglasi, v katerih predstavljajo ponudbo Lesnine; od prevoza, montaže, različnih blagovnih znamk do prodajnih svetovalcev.Ker iz Švedske v tem času ni bilo mogoče dobiti igralcev oziroma bi tak logistični zalogaj stal veliko preveč, so kasting opravili doma. Alenka Pulec Jurjevčič je dodala, da še dobro, da so ga. Niti v najlepših sanjah si namreč niso predstavljali, da bodo dobili takšne tri modele. »Prepričani smo, da z originalnimi Švedi ne bi izpadlo tako simpatično.« Fantje so se s pomočjo učiteljicev tednu dni toliko naučili švedščine, da so lahko suvereno nastopili v oglasih. »Na začetku so veliko pozornosti posvetili ravno učenju jezika in besedila, nato pa tudi videzu, da je vse skupaj delovalo čim bolj avtentično.«Oglase bodo predvajali 14 dni, hkrati kampanjo spremljajo zabavna spletna navodila za uživanje, ki so jih v agenciji pripravili kot nadaljevanje. Nas v prihodnjih dnevih ali tednih čakajo še kaka presenečenja? Da, bodite pripravljeni, pravijo v agenciji. Ali kot bi rekli trije Švedi: Förbered dig på en överraskning. Galet! Pripravite se na presenečenja. Noro!