Videoigra leta, ki je pretresla industrijo

Ob koncu leta se v industriji videoiger vrstijo podelitve nagrad za največje dosežke in kritični pogledi na preteklo leto. Več kot očitno je, da je bila letošnja letina za igralce videoiger ena najboljših v zgodovini, obenem pa se je zgodil nenavaden preobrat. Kljub izjemni konkurenci akcijskih veleuspešnic velikanov v industriji, kot so Nintendova Zelda: tears of the kingdom, Sonyjev Spider-Man 2 ali Microsoftov starfield, ob koncu leta trofeje kot za stavo pobira na videz povsem anahronistična potezna videoigra Baldur's gate 3, ki jo je izdal neodvisni belgijski studio Larian.