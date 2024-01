TV namiga: kultna zgodba o maščevanju in ali je Misha res živela z volokovi?

Petek, 12. januarja

Stari: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Oldboy. Južna Koreja, 2003. Režija: Park Chan-wook. Igrajo: Choi Min-si, Yu Ji-tae, Hye-jeong Kang, Dae-han. Triler. 115 min.

Poslovnež Dae-su se neke noči leta 1988 znajde zaprt v majhni hotelski sobi brez oken in tam ostane petnajst let. Ne ve, kdo ali zakaj mu je naprtil kruto kazen. Kriv je brez krivde. Izdeluje sezname ljudi, ki jih je v življenju prizadel, da bi našel razlog. Njegovi neusmiljeni ugrabitelji ga preživljajo in hranijo s pomirjevali. Družbo mu dela le televizija.

Po petnajstih letih samotne agonije je Dae-su vržen v prostost. V žepu ima denar in mobilni telefon, na sebi drago obleko, v sebi pa sovraštvo in en sam cilj: maščevati se neznancu, ki mu je, dozdevno brez razloga, odvzel življenje.

Nasilna zgodba sicer ni primerna za tiste z občutljivim želodcem, a stilizirana zgodba o maščevanju je izvirna, črnohumorna in šokantna ekstravaganca, ki po dveh desetletjih ostaja enako relevantna kot ob nastanku.

Deset minut pred filmom bo na sporedu še analiza filma v oddaji Televizorka. Gost bo Aljoša Harlamov, knjižni urednik in publicist.

Misha in volkovi: TV SLO 2 ob 22.05

Misha and the Wolves. VB/Bel., 2020. Režija: Sam Hobkinson. Dok. film. 100 min.

Misha in volovi. Foto TVS

Leta 1997 je izšla knjiga spominov o doživetjih v času holokavsta, ki jo je napisala Misha Defonseca. V njej je opisala, kako se je med 2. svetovno vojno kot majhna deklica izvila iz primeža nacistov in se iz Belgije peš odpravila v Nemčijo, kamor so zaradi sodelovanja z odporniki deportirali njene starše. Misha naj bi v gozdu nekaj časa živela celo z volkovi.

Knjiga je v hipu postala uspešnica, prevedli so jo v osemnajst jezikov. Edina težava? Zgodba je izmišljena in se ni nikdar zgodila.

V dokumentarnem filmu se vešče prepletajo intervjuji udeležencev te zgodbe, igrani prizori in arhivski posnetki iz grozljivega časa vojne. Film raziskuje teme, kot so travma, spomin, pripovedništvo in etika. Razmišlja tudi o tem, da je resnica včasih kompleksna in je ni tako preprosto predstaviti.