TV namiga: Smrt so le sanje in Ugrabljena 2

Nedelja, 9. oktobra

Smrt so le sanje: TV SLO 1 ob 22.30

Death Is But a Dream. ZDA, 2021. Dok. film. 70 min.

Christopher Kerr je zdravnik v hospicu. Vsi njegovi bolniki umrejo. A vendar gre za pripoved o tolažbi in upanju. Zdravniku bolniki zaupajo svoje sanje – o preteklih razmerjih, pomembnih dogodkih, o ljubezni in odpuščanju. Pogosto se te sanje zdijo bolj resnične od resnice, to so sanje, ki vračajo smisel življenja in pomenijo prehod iz stiske v sprejemanje neizogibnega.

Dr. Kerr skozi pogovore z umirajočimi gledalca pomaga od blizu videti in izkusiti, kako pomembne so sanje in vizije. Film pokaže, kako je proces umiranja lahko tudi proces zdravljenja in kako veliko tolažbo prinese tistim, ki jih umirajoči pušča za seboj. Navdihujoč pogled na konec življenja.

Ugrabljena 2: Planet Tv ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Taken 2. Koprod., 2012. Režija: Olivier Megaton. Igrajo: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Leland Orser, Jon Gries. Akc. film. 105 min.

Leto po akciji reševanja hčerke se Bryan Mills posveča osebnemu varovanju. V Istanbulu ga obiščeta nekdanja žena Leanore in hči Kim, toda skrivnostna skupina ugrabi Leanoro, Kim pa se znajde na begu. Bryan ugotovi, da so mu maščevanje napovedali sorodniki kriminalcev, ki jih je odstranil pred enim letom, zato se mora znova odpraviti na vrtoglavi pohod nasilja.