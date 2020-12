TV namigi: A-ekipa, Išče se ... Banksy in Remy in Juliyat

Nedelja, 20. decembra

A-ekipa: Planet TV ob 20.00



Išče se ... Banksy: TV SLO 2 ob 20.50

Išče se ... Banksy Foto Tv Slo

Remy in Juliyat: TV SLO 1 ob 15.15

Remy in Juliyat Foto Tv Slo

Štiri vojne veterane so obsodili na osem let zapora za zločin, ki ga niso storili. Tako se odločijo pobegniti iz zapora, da bi si povrnili ugled, a kaj ko jim je kmalu za petami častnica Charissa Sosa, ki je za nameček nekdanja ljubica enega od njih.Ob podatku, da se v filmu pojavi leteči tank, pomislimo na najstniške akcijske fantastike, kot so Transformerji. A tokrat gre za duhovito akcijsko avanturo, v kateri so pretirane akcijske scene dobrodošle, dejstvo, da krogle sovragov nikakor ne zadenejo cilja, pa zabavne. Svoje dodajo še duhoviti, dostikrat absurdni dialogi.Banksy je grafitar, politični aktivist in filmski režiser, čigar prava identiteta je še danes neznana.Njegovo delo združuje satirično ulično umetnost in subverzivne epigrame v povezavi s črnim humorjem in grafitiranje z značilno uporabo šablon. Vključuje politične in družbeno-kritične grafite, narisane na ulicah, zidovih in mostovih – Banksy pušča jasna družbenokritična sporočila.Izjemno odmevne so mirovniške, protivojne umetniške sledi, ki jih je ustvaril na ozemlju Gaze. Zbiratelji izsekujejo dele zidov, ki jih je zaznamoval Banksy, jih prenašajo v galerije in zasebne zbirke ter bogato prodajajo na dražbah.Sodobna različica Romea in Julije: romanca med fantom iz politično konservativnega okolja in dekletom iz azilnega doma.Najstnika Remy in Juliyat se zaljubita, a njuno zvezo ogroža rasizem. Najstnika prihajata iz različnih kultur. Juliyat z muslimansko družino živi v azilnem centru, Remyjev oče pa pripada skupini skrajnežev, ki odkrito izkazujejo sovraštvo do beguncev. Par poskuša premagati kulturne razlike, a vse bolj je očitno, da ne bosta mogla ostati skupaj, ne da bi zanetila velik družinski spor.