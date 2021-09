TV namigi: Ameriški vrtovi, Bes pod kontrolo in Obama

Četrtek, 9. septembra

Z Montyjem Donom po ameriških vrtovih: TV SLO 2 ob 20.05

Bes pod kontrolo: Kanal A ob 20.00

Obama: Prizadevanje za popolnejšo zvezo

Ali obstaja značilen ameriški vrt? In če, kakšne so njegove posebnosti? Monty Don bo v tridelni potopisni dokumentarni seriji prekrižaril Združene države. Podal se bo med visoke trave cvetoče prerije, obiskal mestne vrtičkarje sredi New Yorka, se navdušil nad orjaškimi hrasti New Orleansa, prevzela ga bo tudi pokrajina kaktusov Zahodne obale …Najprej bo obiskal prerijo – prvotno ameriško travnato divjino, iz katere črpajo navdih številni vrtovi po ZDA. Pot bo nadaljeval v Čikagu. Ogledal si bo vrt znotraj mestnega parka, kjer je nekoč stalo parkirišče ...Dave Buznik raje molči, kot da bi povzročil prepir. A nekega dne po velikem nesporazumu na letalu za trenutek izgubi nadzor nad seboj in se znajde na sodišču. Sodnica mu odredi obiskovanje terapij za obvladovanje besa, ki jih vodi priznan psiholog Buddy Rydell. Ko Dave nato spet pristane na sodišču, lahko izbira med ječo ali intenzivno terapijo pod Buddyjevim nadzorom.Ker noče v zapor, ga tako čakajo Buddyjeve vse prej kot običajne metode dela. Buddy se preseli k Davu ter mu sledi v službo in na zmenke z dekletom ...Dokumentarec v treh delih spremlja potovanje Baracka Obame med vzponom na položaj 44. predsednika v luči nenehnih rasnih in socialnih vprašanj v ZDA. V pripovedi se prepletajo pogovori s kolegi, prijatelji in kritiki ter izseki iz njegovih govorov in intervjujev.Serija se začne z Obamovim otroštvom in nam kaže njegovo življenje skozi oči sina bele matere iz Kansasa ter temnopoltega očeta iz Afrike ...