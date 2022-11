TV namigi: Anon, Overlord in Vrtnarja

Torek, 8. novembra

Anon: TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Anon. ZDA, 2018. Režija: Andrew Niccol. Igrajo: Clive Owen, Amanda Seyfried, Afiya Bennett, Morgan Allen, Jeffrey Men, James Tam. ZF film. 100 min.

Zgodba filma je umeščena v bližnjo prihodnost, v kateri ni več zasebnosti, anonimnosti in nevednosti. Vsa človeška razmišljanja so nadzorovana in kriminala skoraj ni.

Policist Sal Frieland se trudi, da bi svoje mesto zaščitil pred zločinom. Toda stvari se zapletejo, ko spozna hekerico, znano pod psevdonimom Dekle, brez identitete, zgodovine ali kakršnega koli zapisa o njej. Sal dojame, da to ni konec zločinov, temveč njihov začetek, in da jo mora najti, preden postane naslednja žrtev.

Overlord: Kanal A ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Overlord. ZDA, 2018. Režija: Julius Avery. Igrajo: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk. Akc. film. 125 min.

Le nekaj ur pred zavezniško invazijo na obalo Normandije ima v zadnjih dneh 2. svetovne vojne skupina ameriških padalcev zaupno nalogo. Po nesrečnem strmoglavljenju letala se pripadniki tajne operacije, imenovane Overlord, znajdejo globoko za sovražnikovo črto. Ko končno dosežejo svoj cilj, ugotovijo da se morajo poleg nemških vojakov boriti tudi proti grozljivim bitjem, ki so posledica skrivnega nacističnega eksperimenta.

Overlord je klasična akcijska grozljivka, ki temelji na prav posebnem žanrskem klišeju – nacističnih zombijih. Poznavalcem žanra bosta zaplet in razplet predvidljiva, vendar je izvedba skoraj brezhibna.

Vrtnarja: HBO ob 20.00

Landscapers. VB, 2021. 1/4. Režija: Will Sharpe. Igrajo: Olivia Colman, David Thewlis, Kate O'Flynn, Dipo Ola, Daniel Rigby. Miniserija. 55 min.

Vrtnarja Foto HBO

Zgodba, ki so jo navdihnili resnični dogodki, pripoveduje edinstveno zgodbo o na videz običajnem paru, Susan in Christopherju Edwardsu, ki postaneta središče neverjetne preiskave, potem ko oblasti na vrtu neke hiše v Nottingamu odkrijejo več trupel. Vljudna in prijazna zakonca Susan ter Christopher že 15 let bežita pred resničnostjo ....