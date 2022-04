TV namigi: Attenborough, Romeo in Julija in Hitri in mrtvi

Četrtek, 21. aprila

Attenboroughovo popotovanje: TV SLO 2 ob 20.05

Attenborough's Journey. VB, 2020. Režija: Oliver Twinch. Dok. odd. 55 min.

Oddaja je portret znamenitega, že kar legendarnega britanskega naravoslovca, avtorja dokumentarnih filmov o naravi, Angleža Davida Attenborougha, ki je danes star že častitljivih 95 let.

Attenborougha spoznamo kot otroka, ki je rad zbiral fosile, pa kot mladega voditelja televizijskih oddaj in nazadnje kot snovalca prelomnih naravoslovnih dokumentarcev. David Attenborough že več kot 65 let gledalcem predstavlja najnenavadnejše kraje na Zemlji.

Romeo in Julija: TV SLO 1 ob 23.15

Romeo and Juliet. VB, 2021. Režija: Simon Goodwin. Igrajo: Jessie Buckley, Josh O'Connor, Tamsin Greig, Fisayo Akinade, Adrian Lester. Drama. 105 min.

Tokratna uprizoritev najslavnejše ljubezenske zgodbe vseh časov je postavljena na oder londonskega narodnega gledališča. Za izkušeno igralsko zasedbo je bilo snemanje, ki je trajalo sedemnajst dni, posebno doživetje, saj je potekalo med pandemijo.

Tragedija Romeo in Julija je zgodba o dveh mladih zaljubljencih iz Verone, ki sledita svojim čustvom, ne glede na posledice. Je zgodba o ljubezni in sovraštvu, pa tudi o prevzetosti in nestrpnosti.

Hitri in mrtvi: Kino ob 20.00

Quick and the Dead. ZDA, 1995. Režija: Sam Raimi. Igrajo: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Tobin Bell. Vestern 120 min.

Zgodba je postavljena na ameriški divji zahod, v leto 1878. Skrivnostna Ellen vkoraka v mestece Redemption. Ob svojem boku nosi nabito pištolo, v srcu pa gorečo željo po maščevanju.

Poravnati mora stare račune, ki jih ima z vladarjem mesta Herodom, ki pripravlja turnir v streljanju. Za najboljšega med njimi velja prav Herod, zato se Ellen v želji, da bi končno obračunala z njim, brez pomislekov prijavi na tekmovanje.