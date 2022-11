TV namigi: Balon, Operacija Valkira in Habsburška cenzura

Torek, 8. novembra

Balon: TV SLO ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Der Ballon. Koprod., 2018. Režija: Michael Herbig. Igrajo: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg, Thomas Kretschmann. Drama. 125 min.

Vzhodnonemška zvezna dežela Turingija poleti 1979. Družini Strelzyk in Wetzel že dve leti kujeta drzen načrt. Pobegniti nameravata iz Vzhodne Nemčije z doma izdelanim toplozračnim balonom. Vendar zračno plovilo pade na tla še pred mejo z Zahodno Nemčijo, tajna državna policija Stasi pa najde sledi poskusa pobega in takoj sproži preiskavo.

Družini morata ob izjemni časovni stiski izdelati nov balon za pobeg. Agenti tajne policije so z vsakim dnem vse bližje in začne se živce parajoča tekma s časom.

Operacija Valkira: Kanal A ob 20.00

Vikedova ocena: 4 (od 5)

Valkyrie. Koprod., 2008. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten. Drama. 140 min.

Operacija Valkira Foto Pro Plus

Polkovnik Claus von Stauffenberg je dolga leta zvesto sledil Hitlerjevim ukazom in bil izredno pomemben sestavni del Hitlerjeve ekipe. Toda potem, ko v napadu izgubi oko in roko, se zave, kako uničujoča je Hitlerjeva politika. Odloči se, da se bo pridružil odporniškemu gibanju in v Hitlerjevem podzemnem bunkerju nastavil bombo.

Film je posnet po resničnih dogodkih, in ker vemo, da se noben poskus atentata na Hitlerja ni posrečil, je pozornost usmerjena v pripravo na atentat. Zgodba zajame 18 mesecev od začetka leta 1943 do atentata julija 1944.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Slovenci in habsburška cenzura: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 222. Dok. odd. 30 min.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Slovenci in habsburška cenzura Foto Tv Slo

Slovenci smo v skoraj štirih stoletjih pod habsburško monarhijo – od izida prve slovenske knjige do prve svetovne vojne – doživeli zelo različne cenzurne režime.

Cenzura je temeljno zaznamovala intelektualno in literarno življenje naših prednikov. Po vsebinski plati so bile sprva v žarišču verske teme, nastal je indeks prepovedanih knjig. Knjižna cenzura je bila ukinjena leta 1848, v gledališču pa je ostala vse do razpada monarhije.