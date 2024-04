TV namigi: Banana Split, Goljat, Lov in Mama Rim

Petek, 19. aprila

Banana Split (Premiera): Pop TV ob 21.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Benjamin Kasulke. Igrajo: Hannah Marks, Liana Liberato, Dylan Sprouse, Luke Spencer Roberts, Meagan Kimberly Smith. Kom. 100 min.

Med dvema najstnicama se splete tesno prijateljstvo, ki pa ima eno težavo: ena od njiju je v zvezi z nekdanjim partnerjem druge!

Tik pred poletjem se najstnica April razide s svojim fantom Nickom in konča z zlomljenim srcem. Nekega dne med zabavo spozna in sklene nepričakovano prijateljstvo z Nickovo novo punco Claro. Dekleti se hitro zbližata in postaneta nerazdružljivi. Toda ali lahko najboljši prijateljici svojo vez skrijeta pred Nickom?

Ena bolj pristnih in prepričljivih najstniških komedij, so o filmu rekli kritiki.

Goljat (Premiera): TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Goliath. Fr., 2022. Režija: Frédéric Tellier. Igrajo: Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker, Yannick Renier. Drama/triler. 125 min.

Goljat. Foto TVS

Film prinaša osupljiv pogled v umazane igre velikih evropskih živilskih podjetij in šibkost evropskih odločevalcev, ki niso preprečili uporabe pesticidov, ki so uničili zdravje in življenja tisočev ljudi.

V ekološkem trilerju, ki je bil posnet po resnični zgodbi, se prepletajo zgodbe treh ljudi – učiteljice telovadbe, ki po sili razmer postane goreča aktivistka, obrobnega pariškega odvetnika, ki končno dobi v roke odmeven primer, in briljantnega, diaboličnega lobista, ki bi za uspeh prodal vse, še svojo družino.

Lov (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Hunt. ZDA, 2020. Režija: Craig Zobel. Igrajo: Betty Gilpin, Emma Roberts, Ethan Suplee, Hilary Swank. Akc. triler. 95 min.

Dvanajst neznancev se prebudi na neznani lokaciji. Tam kmalu z grozo spoznajo, da jih lovijo kot živino, ne vedo pa, zakaj so se znašli tam in kdo jih lovi. V oddaljeni graščini se medtem srečujejo izbranci, lovci, ki ljudi lovijo za šport. Toda njihove skrivnosti kmalu postanejo ogrožene, saj ena od tarč pozna igro bolje, kot jo lovci sami.

V boju za golo preživetje se ena od preganjanih, Crystal, zoperstavi svojim zasledovalcem in se začne postopno prebijati proti njihovi skrivnostni voditeljici.

Ob premieri filma v kinu smo v Vikendu zapisali: »Film ima tudi politično sporočilo oziroma celo serijo didaktičnih vaj v slogu, ki pravzaprav postanejo predvidljivo dolgočasne, a zgodbo potisneta naprej akcija in fenomenalna igra Betty Gilpin.«

Še dva zanimiva dokumentarca Poleg filmskih premier priporočamo še dva zanimiva dokumentarca na TV SLO 2. Zapisano z ognjem je na sporedu ob 20.00, Korenine trgovanja s spolnostjo pa ob 23.10.

Mama Rim: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mamma Roma. Ita., 1962. Režija: Pier Paolo Pasolini. Igrajo: Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana Corsini. Drama. 100 min.

Mama Rim. Foto TVS

V ciklu filmov Piera Paola Pasolinija je tokrat na sporedu zgodnja drama o začaranem krogu revščine.

Mama Rim je življenja polna ženska, ki se preživlja s prostitucijo. Nekega dne se odloči, da bo sinu Ettoreju omogočila spodobno meščansko življenje in oba izvlekla iz revščine. Preselita se v Rim, kjer mati sinu priskrbi novo službo in ga odganja od slabe družbe. S spletko se znebi tudi Brune, domnevne lahkoživke, v katero se je zaljubil Ettore. A kljub velikemu trudu, ki ga vlaga v izboljšanje življenjskih razmer, se Ettore vedno znova vrne k slabim navadam.

Deset minut pred fiulmom je na sporedu oddaja Televizorka, gost je filozof Stojan Pelko.