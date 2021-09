TV namigi: Batman proti Supermanu, Poročilo z Evrope in Mame

Sobota, 25. septembra



Batman proti Supermanu: Zora pravice: Kanal A ob 20.00

Poročilo z Evrope: TV SLO 1 ob 22.45

Poredne mame: Planet TV ob 19.55

Po opustošenju mesta Metropolis v bitki med Supermanom in generalom Zodom se javnost sprašuje, ali naj Supermana slavi kot junaka ali bi se moral predati oblastem. Batman, varuh pravice v Gothamu, Supermana dojema kot nezemeljsko grožnjo za človeštvo, zato se bo z njim spopadel. Medtem ko superjunaka bijeta vojno, pa izprijeni milijarder Lex Luthor kuje podel načrt.Režiser Zack Snyder sicer zna začeti film, tako je prvih 20 minut napetih in navdušujočih, a naslednji dobri dve uri ne držita tempa, poleg tega pa so kritiki filmu očitali mnogo nelogičnosti v zgodbi.Zgodbo o misiji na Jupitrovo luno Evropo pripoveduje dr. Samantha Unger, direktorica podjetja Europa Ventures, ki je podvig financiralo. Namen misije je bil preveriti znake življenja na tem satelitu.Mednarodno ekipo je sestavljalo šest astronavtov. Pol leta po začetku potovanja je njihovo plovilo zašlo v solarno nevihto, ki je povzročila napako na komunikacijskih sistemih, zato je nadzorni center na Zemlji izgubil stik z njimi. Ekipa se je kljub težavam odločila, da bo nadaljevala pot do cilja, in tam ji je uspelo srečno pristati. Njeni posnetki pa pokažejo zanimiva odkritja.Scenaristi filma Prekrokana noč so postregli s komedijo o tekmovalnem svetu mam, ki pod razbrzdanostjo skriva sporočilo, da je danes nemogoče biti mama.Mlada Amy poskuša svojima otrokoma omogočiti popolno družinsko življenje, toda ko izve za moževo nezvestobo in ji na žulj stopi tudi zahtevna predsednica šolskega odbora Gwendolyn, se pod prevelikim bremenom zlomi. Pri obisku bližnjega bara se ji pridružita sotrpinki Kiki in Carla, po divji noči, polni svobodne zabave in razvrata, pa se odločijo postaviti lastna pravila.