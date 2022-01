TV namigi: Beli vran, Žena in Še to si želim

Sobota, 15. januarja

Beli vran: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The White Crow. Kopr, 2018. Režija: Ralph Fiennes. Igrajo: Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adèle Exarchopoulos, Sergej Polunin. Bio. drama. 125 min.

Mladenič v temni ozki obleki in z baretko na glavi sedi na letu iz Leningrada v Pariz. Piše se leto 1961 in Rudolf Nurejev, bodoča legenda baleta, je član svetovno znane baletne skupine gledališča Kirov. Prvič potuje na gostovanje zunaj meja Sovjetske zveze.

Pariško življenje Nurejeva navduši in mladi plesalec si silno želi zaužiti kulturo, umetnost, glasbo; vse, kar mu ponuja sijajno mesto. A agenti KGB-ja, ki ga spremljajo na vsakem koraku, postajajo vse bolj sumničavi zaradi njegovega obnašanja in prijateljevanja z mlado Parižanko. Končno ga soočijo z nezaslišanim dejstvom ...

Žena: TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Wife. ZDA, 2017. Režija: Björn Runge. Igrajo: Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater, Harry Lloyd. Drama. 110 min.

Žena Foto Pro Plus

Za vsakim velikim moškim vselej stoji še večja ženska – in to je film o eni od njih. Joan Castleman s svojim možem odpotuje v Stockholm, kjer mu bodo podelili Nobelovo nagrado za literaturo. Na poti se spominja njune mladostne strasti, skupnih skrivnosti, prevar in dejstva, da je 40 let svojega življenja podredila moževi karieri. Joan je zaradi njegovega uspeha žrtvovala lasten talent, sanje in ambicije, na večer moževega prejema Nobelove nagrade pa njeno potrpljenje doseže vrelišče.

Izjemna Glenn Close je za vlogo prejela zlati globus za najboljšo igralko v drami.

Še to si želim: Kino ob 18.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

One Last Thing. ZDA, 2018. Režija: Tim Rouhana. Igrajo: Joanne Froggatt, Jurnee Smollett-Bell, Wendell Pierce, April Billingsley, Lisa Arrindell, Elizabeth Faith Ludlow, Eric Mendenhall. Drama. 105 min.

Še to si želim Foto Pro Plus

Zobozdravnik s Floride Dylan Derringer živi precej osamljeno življenje, v katerem poleg golfa ni veliko drugega. Potem pa nenadoma izve, da ima odraslo hčerko. S pomočjo zasebnega detektiva jo najde in skuša izvedeti čim več o njej, preden bi se opogumil in se ji približal.

Ko ga sprva nezaupljiva hči počasi le sprejme v svoje življenje, mu pove za svojo bolezen. Oče ji hoče stati ob strani in skupaj se podata na pot odkrivanja drug drugega, ki jima bo za vedno spremenila življenje.