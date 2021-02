TV namigi: Bitka za Hongkong, Severna obzorja in Kongo

Torek, 23. februarja

Dokumentarna oddaja predstavi bitko mladih ljudi, rojenih v svobodni in demokratični družbi, za ohranitev avtonomije in dosedanje ureditve Hongkonga, ki se ga s spreminjanjem zakonov vse bolj polaščata Kitajska in politika predsednika Ši Džinpinga.Nekdanjo britansko kolonijo je sicer London predal Pekingu leta 1997, avtonomijo pa bi moral ohraniti vse do leta 2047. A kontroverzni zakon iz leta 2019, ki omogoča, da osumljence iz Hongkonga pošljejo na sojenje na Kitajsko, je zbudil odpor. Množični protesti so bili najprej miroljubni, a ko so jih nasilno zadušili, je eno glavnih svetovnih finančnih prestolnic zajel kaos.Joel Fleischman je mlad zdravnik iz New Yorka. Ker za študij ni imel dovolj denarja, je napisal cel kup prošenj za štipendijo in odobrili so mu jo na Aljaski. V zameno mora štiri leta daleč od doma delati kot zdravnik. Izkaže se, da je Cicely bogu za hrbtom in da so domačini pisana druščina posebnežev. Joel je obupan ...Severna obzorja je ena najuspešnejših televizijskih serij iz devetdesetih let, dobitnica dveh zlatih globusov za najboljšo serijo in številnih drugih nagrad ter nominacij. TVS bo predvajala obnovljeno verzijo v visoki ločljivosti.Demokratična republika Kongo je ena najrevnejših držav na svetu, a ima tudi precej bogatašev. Kar 70 odstotkov prebivalcev se preživlja z manj kot dolarjem na dan, medtem ko jih je 6 odstotkov milijonarjev.Podjetniki, umetniki, nekdanji vodje upornikov so se v zmedi Kinšase dobro znašli in živijo v varnih in razkošnih predelih glavnega mesta. Drugod pa morajo za golo preživetje v globokih rudniških rovih kopati celo otroci.