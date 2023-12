TV namigi: Bostonski heroji, Rojena morilca, finale Talentov

Nedelja, 17. decembra

Bostonski heroji: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Patriots Day. HK., 2016. Režija: Peter Berg. Igrajo: Mark Wahlberg, Dicky Eklund Jr., Michael Marchand, Rhet Kidd. Krim. 150 min.

Akcijski triler Petra Berga je posnet po dokumentarni knjigi »Boston Strong« novinarjev Caseyja Shermana in Dava Wedgea, ki opisuje teroristični napad, ki je pretresel Boston leta 2013.

Zgodba spremlja resnične dogodke, ki so se zgodili 15. aprila 2013 v času bostonskega maratona, ko sta eksplodirali bombi, postavljeni blizu cilja. Zgodbo pripovedujejo resnični ljudje, ki so tistega dne sodelovali pri reševanju žrtev in pri iskanju storilcev. Ed Davis, policijski načelnik Bostona, je odigral ključno vlogo v iskanju bratov, ki sta bila kriva za napad. V bombnem napadu je umrlo pet oseb, vključno z osemletnim dečkom.

Rojena morilca: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Natural Born Killers. ZDA, 1994. Režija: Oliver Stone. Igrajo: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Rodney Dangerfield, Everett Quinton. Krim. 135 min.

Rojena morilca Foto Pro Plus

Mlada ljubimca Mickey in Mallory se podata na krvav morilski potep, ki kot magnet pritegne senzacije lačne tabloide. Policija par aretira, medtem pa novinar Wayne Gale pripravi načrt za ekskluzivni intervju s slavnim parom ob enem najbolj gledanih dogodkov, finalu ameriškega nogometa, ki ga Mickey in Mallory kakopak obrneta v svojo korist.

Prav mediji iz njiju ustvarijo najbolj priljubljen par v Ameriki, saj dobita celo svoj klub oboževalcev.

Slovenija ima talent: POP TV ob 20.00

Slo., 2023. Resn. šov. Finale. 200 min.

Slovenija ima talent Foto Pro Plus

Andrej Škufca, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Lado Bizovičar ne skrivajo navdušenja nad letošnjimi talenti, ki so jih prevzeli na avdicijah. Kdo pa jih bo najbolj navdušil prav do konca?

Pred nami je še zadnje poglavje šova Slovenija ima talent – veliki finale, v katerem bomo dobili zmagovalca 9. sezone! Finalistov je 10 in prav vsi so pripravili točko, vredno finalnega odra. Kdo od njih pa bo najbolj prepričal Slovenijo, bodo odločili glasovi gledalcev. Nastopili bodo: pevca Jure Kotnik in Domen Kljun, pevki Nina Sirk in Maria Sofia Tovar Brčić, plesalka Tatjana Gajanović in plesalec Ahmed Kullab, harmonikašica Špela Šemrl, Matjaž in Tina – Arbadakarba, Cirkus Star in Acro Connection.