TV namigi: Brivci: Nov začetek, Pluti je treba in Naša mesta

Četrtek, 27. maja

Od zadnjega obiska Calvinove brivnice je minilo že več kot deset let. Ta še vedno obratuje, a je medtem doživela velike spremembe. Nekoč moško svetišče je bilo primorano odpreti vrata tudi ženskam, te pa so v brivnico vnesle prav poseben čar, dramo in seveda čenče. Čeprav delo v brivnici poteka v sproščenem vzdušju, so se razmere v okolišu poslabšale, zato mora ekipa združiti moči, da bi v sosesko vnesla prepotrebne spremembe in na ta način rešila brivnico.Eno redkih nadaljevanj, ki prekaša izvirnik.Tisočletna slovenska prisotnost ob morju in enako stara je želja po lastnem pomorstvu se je uresničila šele po drugi svetovni vojni. To se je zgodilo s priključitvijo delčka jadranske obale k matični domovini. Trgovska mornarica in pripadajoče panoge, kot sta pomorsko šolstvo in pristaniška dejavnost, so pomembni tvorci pomorske identitete naroda.Film je nekakšna kronologija nastanka in razvoja slovenskega ladjarskega podjetja, prepletena s spomini pomorcev. Žal ima konec zgodbe grenak priokus. Zdi se, da je že leta 1991 zapisana Resolucija o pomorski usmeritvi mlade države zgolj mrtva črka na papirju, saj smo v zadnjih dveh desetletjih priče stagniranja in celo usihanja pomorskih dejavnosti.Dokumentarec, posnet po knjigi avtorjev Deborah in Jamesa Fallowsa, je realistično pozitiven in provokativen pogled na deželo med obema obalama Združenih držav Amerike.Živahen in slikovit, presenetljiv portret družbenih in gospodarskih sprememb, ki se dogajajo v ZDA, in spreminjajo podobe manjših mest se poda na pot od mesta do mesta in na prikaže življenje v šestih manjših mestih, ki običajno ostaja zunaj pozornosti državnih medijev.