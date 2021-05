TV namigi: Bunkica, 3/4 in Otok ljubezni

Sobota, 29. maja

V zabavnem filmu o vrednotah in različnih pogledih na lepoto blesti »prijateljica« Jennifer Aniston, ki je tudi producentka filma.Nekoliko bolj okrogla najstnica Willowdean živi v senci svoje vitke matere Rosie, nekdanje lepotne kraljice, ki hčerko nepremišljeno kliče z vzdevkom Bunkica. Rosie se zavzeto posveča okrajnim lepotnim tekmovanjem, zato ji za Willowdean ostane le malo časa, predvsem pa razumevanja. Ta se naveliča životariti v ozadju, zato se z najboljšo prijateljico Ellen v znak protesta odločita, da se bosta tudi sami udeležili tekmovanja.Mila je nadarjena pianistka, ki bo kmalu opravljala sprejemni izpit za akademijo, glasbeni uspeh je na dosegu roke. A prizadevna dijakinja se med vajami z učiteljem spopada z veliko tremo in tesnobo, ki kazita njeno glasbeno tehniko, zaradi česar začne dvomiti v svojo glasbeno kariero.Medtem ko se dekle spopada z izgubljenostjo, se pogovarja z mlajšim bratom, ki ji včasih pomaga, spet drugič pa ji gre na živce. Spremljamo tudi njunega raztresenega očeta samohranilca, ki dela kot učitelj fizike in ima podobne težave s svojim študentom ...Na spored prihaja resničnostni šov, v katerem skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku Majorka, kjer vsak njihov korak spremljajo kamere.Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 britanskih funtov, morajo ostati v paru, saj je tekmovalec, ki ostane samski, izločen.Osvojiti morajo tudi srca gledalcev, saj ti glasujejo za najljubši par, tistega z najmanj glasovi pa lahko čaka izključitev. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.