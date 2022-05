TV namigi: Bunkica, Tiho mesto in Berlinski zid na platnu

Petek, 27. maja

Bunkica: TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dumplin'. ZDA, 2018. Režija: Anne Fletcher. Igrajo: Danielle Macdonald, Jennifer Aniston, Odeya Rush, Maddie Baillio, Bex Taylor-Klaus. Kom. 115 min.

V zabavnem filmu o vrednotah in različnih pogledih na lepoto blesti »prijateljica« Jennifer Aniston, ki je tudi producentka filma.

Nekoliko bolj okrogla najstnica Willowdean živi v senci svoje vitke matere Rosie, nekdanje lepotne kraljice, ki hčerko nepremišljeno kliče z vzdevkom Bunkica. Rosie se zavzeto posveča okrajnim lepotnim tekmovanjem, zato ji za Willowdean ostane le malo časa, predvsem pa razumevanja. Ta se naveliča životariti v ozadju, zato se z najboljšo prijateljico Ellen v znak protesta odločita, da se bosta tudi sami udeležili tekmovanja.

Tiho mesto: POP TV ob 21.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A Quiet Place. ZDA, 2018. Režija: John Krasinski. Igrajo: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe. Groz. 105 min.

Leto 2020. Zemljo so preplavili Nezemljani, ki imajo izredno občutljiv sluh. Ko zaslišijo zvok, se poženejo za njim in uničijo njegov vir. Družina Evelyn in Leeja Abbota lahko preživi le v popolni tišini – doslej jim je uspelo preživeti, ker je hči gluhonema in poznajo znakovni jezik. Na odmaknjeni kmetiji se trudijo živeti v tišini, tudi otroci se morajo igrati tako, da ne povzročajo niti najmanjšega hrupa. A bitja nekega dne vseeno zaznajo njihovo prisotnost …

Preprosta premisa filma je izvedena tako spretno in s toliko srca, da bo navdušila tako ljubitelje žanra kot tiste, ki so jim všeč družinske drame.

Berlinski zid na velikem platnu: TV SLO 1 ob 22.40

Le cinéma fait le mur. Fr., 2014. Režija: Bernard Louargant. Dok. film. 60 min.

Berlinski zid na velikem platnu Foto Tv Slo

Nemška demokratična republika je v noči z 12. na 13. avgust 1961 v Berlinu postavila triinštirideset kilometrov dolgo prepreko, ki je mesto razdelil na dvoje. Zid je kmalu postal tudi propagandno sredstvo. Tako na Vzhodu kot na Zahodu so o njem snemali filme.

Berlinski zid ni le spremenil toka zgodovine, temveč je tudi vplival na nemško kinematografijo. To predstavljajo odlomki iz filmov, posnetih v letih 1961–1989 v obeh Nemčijah ...