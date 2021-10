TV namigi: Butan – diktatura sreče in Ustavna obtožba

Četrtek, 7. oktobra



Butan – diktatura sreče: TV SLO 2 ob 20.00



Ustavna obtožba: Ameriška zločinska zgodba: Fox ob 22.00

VIKEND - Impeachment: American Crime Story - Ustavna obtožba: Ameriška zločinska zgodba



Strast do letenja: TV SLO 2 ob 17.45

V kraljevini Butan so prvi na svetu namesto bruto domačega proizvoda za merilo napredka uvedli bruto dodano srečo. Šolstvo in zdravstvo sta brezplačna, kar omogočajo prihodki iz turizma. Vojaško zaščito jim zagotavlja Indija. Butan je skoraj povsem samozadosten pri pridelovanju sadja in zelenjave. Oblasti spodbujajo organsko pridelavo. Mladeniči, ki skrenejo na kriva pota, rehabilitacijo poiščejo v templjih, med menihi. A najzahtevnejša in najbolj umazana dela v gradbeništvu prepuščajo podplačani indijski delovni sili; v Indijo tudi izvozijo nevarne odpadke. Zanimiv pogled v precej zaprto in tradicionalno družbo.Ameriška zločinska zgodba raziskuje državno krizo, ki je vodila do prve obtožbe ameriškega predsednika v stotih letih, skozi oči žensk v središču dogajanja: Monice Lewinsky, Linde Tripp in Paule Jones. Vse tri so postale tarča javnosti v času partizanske grenkobe, spreminjajoče se politike spola in medijske krajine. Po smrti svojega šefa se uslužbenka Bele hiše Linda Tripp preseli v Pentagon, kjer spozna Monico Lewinsky ...To je film o treh letalcih in eni letalki. Štiri različne osebnosti, štiri različne zgodbe, štiri strani neba in ena skupna lastnost. Vsak od njih je pripravljen storiti skoraj vse, da je lahko čim več v zraku. V letalu. Potniškem, vojaškem, akrobatskem, šolskem. Strasti do letenja ne moreš pridobiti, strast do letenja je prirojena. V dokumentarnem filmu, ki je nastal po scenariju in v režiji Dušana Moravca, so glavni portretiranci prva kapitanka na Slovenskem Alja Berčič Ivanuš, legendarni primorski letalec Benjamin Ličer, poklicni pilot Primož Jovanović in profesionalni rock fotograf Miro Majcen.