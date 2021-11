TV namigi: Čarodej, Janine Jansen in Adam Bohorič

Sreda, 3. novembra

Čarodej, ameriški rokoborec: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

American Wrestler: The Wizzard. ZDA, 2016. Režija: Alex Ranarivelo. Igrajo: George Kosturos, William Fichtner, Ali Afshar, Lia Marie Johnson, Gabriel Basso. Drama. 110 min.

Film je navdihujoča zgodba o sedemnajstletnem Aliju Jahaniju, Irancu, ki so ga starši skrivaj poslali v ZDA, da bi ga obvarovali pred vojno med Iranom in Irakom konec 70. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja.

Ko Ali prispe v Kalifornijo, ga sprejme stric, mamin brat. Vpiše se v srednjo šolo in se poskuša vživeti v novo okolje, kar pa mu ne gre najbolje. Braniti se mora pred šolskimi nasilneži, zaradi sporov z njimi zabrede v težave. A v šoli spozna tudi prvo ljubezen. Ob vseh težavah fant začne trenirati rokoborbo; če ne drugače, si bo morda tako prislužil spoštovanje vrstnikov …

Janine Jansen, zaljubljena v stradivarke: TV SLO 2 ob 20.10

Janine Jansen - Falling for Stradivari. VB, 2021. Režija: Gerald Fox. Dok. odd. 60 min.

Janine Jansen, zaljubljena v stradivarke Foto Tv Slo

Film opisuje potovanje nizozemske violinske virtuozinje Janine Jansen, v želji, da bi posnela edinstven album, v katerem bi zaigrala na dvanajstih najvrednejših violinah znamke stradivari na svetu.

V filmu o »stradivarkah« spregovorijo največji poznavalci teh violin, Janine Jansen pa sama in z glasbenimi kolegi zaigra na te violine ter očarljivo opiše njihove zvočne značilnosti. Film je na festivalu Zlata Praga 2021 prejel eno od nagrad.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: 500 let rojstva Adama Bohoriča: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2021. 1/4. Avtorica: Tatjana Markošek. Dok. serija. 30 min.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: 500 let rojstva Adama Bohoriča Foto Tv Slo

Utemeljitev knjižnega jezika je pri vsakem narodu eden najpomembnejših mejnikov. Danes se nam zdi samoumevno, da v slovenščini govorimo, pišemo, beremo in mislimo.

Petsto let je, odkar je naš jezik začel dobivati književne prvine in tudi zaradi Adama Bohoriča postajal pravi jezik, postavljen ob bok drugim evropskim jezikom.