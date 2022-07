TV namigi: Če bi Hitler zmagal, Kraljevi vlak in Vertikala

Ponedeljek, 4 julija

Če bi Hitler zmagal: TV SLO 1 ob 21.10

What If Hitler Had Won The War / Was wäre, wenn ... Hitler den Krieg gewonnen hätte?. Nem., 2020. Režija: Alexander Hogh. Dok. odd. 45 min.

Kaj bi bilo, če bi Hitler zmagal v drugi svetovni vojni? Je bila ta zmaga sploh verjetna? In kaj bi se zgodilo, če bi Hitlerja ubili, če bi bil torej kakšen od številnih poskusov atentata nanj uspešen?

V nemški dokumentarni oddaji ekipa strokovnjakov predstavi miselni zgodovinski eksperiment o nacističnem režimu in pokaže, da lahko vprašanje nacistične zmage štejemo za zgodovinsko opozorilo, ki naj služi tudi kot zdravilo proti razočaranju nad demokracijo.

Kraljevi vlak: TV SLO 2 ob 21.50

The Royal Train. Avstrija/Romunija, 2020. Režija: Johannes Holzhausen. Dok. film. 100 min.

Kraljevi vlak Foto Tv Slo

Mihaela I., poslednjega romunskega kralja, je leta 1947 komunistična oblast prisilila, da je zapustil državo. Z vlakom je zbežal v Švico. Po strmoglavljenju Ceausesca leta 1989 je kralju nova vlada preprečila vrnitev, zato je ostal v izgnanstvu.

Njegova hči Margareta pa s soprogom Radujem živi v Romuniji in se že leta trudi obnoviti nekdanji državniški status družine. Sad teh prizadevanj so tradicionalna potovanja s kraljevim vlakom po Romuniji. Na začetku dokumetarca spremljamo predvsem potovanje z vlakom, nato pa srečanja z drugimi kraljevimi družinami.

Vertikala smrti: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Vertical Limit. ZDA, 2000. Režija: Martin Campbell. Igrajo: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Stuart Wilson, Augie Davis, Temuera Morrison. Akc. film. 145 min.

Vertikala smrti Foto Pro plus

Pred leti sta Peter Garrett in njegova sestra Annie med plezanjem skoraj izgubila življenje, v nesrečnem dogodku pa je umrl njun oče. Po tej nezgodi sta se Peter in Annie počasi odtujila in izgubila vsak stik. Peter se je zaprl vase in se posvetil fotografiranju, Annie pa je nadaljevala z osvajanjem najvišjih vrhov sveta.

Tako se znajde v ekipi ambicioznega mogotca, ki hoče za vsako ceno priti na vrh K2. Kljub slabim razmeram celotna ekipa rine naprej.