TV namigi: Čeljust, SP Katar in Tednik

Ponedeljek, 28. novembra

Čeljust: Kanal A ob 22.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jawbone. VB, 2017. Režija: Thomas Napper. Igrajo: Johnny Harris, Ian McShane, Ray Winstone, Michael Smiley, Jon Pegg, Anna Wilson-Hall. Drama. 105 min.

Nekdanji boksarski prvak Jimmy McCabe upa na nov začetek in novo upanje, a ga nenehno išče na napačnih mestih. Je namreč odvisen od alkohola in tik pred tem, da izgubi dom. Ko doseže dno, se vrne v boksarski klub iz otroštva in k edini družini, ki mu je ostala – lastniku telovadnice Billu, prijatelju Eddiju in promotorju Joeju.

Jimmy se ponovno odpravi v ring in začne trenirati ter tvega svoje življenje, da bi si priboril spoštovanje in spet dostojno zaživel.

Studio: Svetovno prvenstvo Katar 2022: Planet TV ob 20.00

Slo., 2022. Športna odd. 60 min.

Studio Foto Planet Tv

V oddaji bosta Manja Stević in Sašo Udovič predstavila obraze, ob katerih bodo gledalci lahko spremljali nogometne tekme na Planetu, spregovorila pa bosta tudi o favoritih, stavnicah in ostalih zanimivostih svetovnega prvenstva.

Studijska oddaja bo sicer na sporedu pol ure pred prenosi nogometnih tekem, pa tudi po njih. V večernem studiu se bo ob kratki analizi tekme pridruži tudi komentator Dani Bavec. Spoznali bomo tudi dame, ki se bodo tri zaporedne ponedeljke družile ob komentatorski oddaji Na prvo žogo.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Getty Images

Slovenija že 16 let ni zgradila nobenega študentskega doma, študenti na posteljo čakajo tudi po eno leto. Samo v Ljubljani je letos na voljo devetkrat manj postelj, kot je študentov.

V občini Hrpelje Kozina, ob priljubljeni sprehajalni poti, so v letu dni našli devet zapuščenih srednjeazijskih ovčarjev. Psi kot kaže prihajajo od istega vzreditelja iz Italije. Bo moralo res priti do tragedije, da bodo pristojni ukrepali?

Že novembra se trgovske police šibijo pod bleščečimi se okraski, božično-novoletnimi izdelki in darili. Marsikje že prižigajo praznične lučke. Bo letos zaradi energetske krize kaj drugače?