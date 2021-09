TV namigi: Čez planke, Prelomni dnevi in Dekle na vlaku

Sobota, 4. septembra

Čez planke: Rodos: TV SLO 1 ob 20.00

Prelomni dnevi: TV SLO 1 ob 20.55

Dekle na vlaku: Planet TV ob 21.20

Potopisna oddaja Mojce Mavec ima že dolgo tradicijo, ustvarja jo namreč vse od leta 2001. Tudi v času koronavirusa ji je uspelo posneti dve novi oddaji: v Grčiji je obiskala Rodos, v Nemčiji pa znameniti gozd Schwarzwald.Rodos je med najbolj obiskanimi grškimi otoki, a vendarle ponuja še veliko neodkritega in pozabljenega. V prestolnici se je Mojca Mavec s kamero sprehodila po nekdanjem viteškem domovanju, se prebila čez del namakalnega sistema, ki so ga na otoku postavili nekdanji okupatorji, Italijani, in spoznala še zadnje predstavnike rodoških konjev, eno najmanjših konjskih pasem sveta, ki ji grozi izumrtje.Druga svetovna vojna. Nemški vojaški stroj je do junija 1940 osvojil že polovico Evrope. Pravkar potrjeni predsednik britanske vlade Winston Churchill se je uprl pogajanjem z nacistično Nemčijo in je vztrajal pri tem, da se Hitlerju ne sme (več) popuščati. Vladni kabinet je postavil pred dejstvo, da se bo Združeno kraljestvo borilo za svoje ideale in svobodo naroda. V svojem prvem govoru kot premier 19. maja 1940 sodržavljanom ni obljubil »ničesar, razen krvi, truda, solz in potu«. Njegova odločitev je spremenila tok zgodovine ...Film je dobil dva oskarja: za masko in Gary Oldman za glavno moško vlogo.Rachel se vsak dan vozi z istim vlakom. Vsako jutro vlak hrumi po istih tirnicah in se ustavi ob istih udobnih predmestnih hišicah. Vsako jutro Rachel opazuje isti par pri zajtrku na terasi. Zdi se ji, da ju že pozna. Njuno življenje je po njenem popolno. V popolnem nasprotju z razdejanjem v njenem lastnem življenju. Nekega dne pa vidi nekaj šokantnega in vse se spremeni.A Rachel je alkoholičarka, ki zaradi lukenj v spominu pogosto ni prepričana, kaj se je resnično zgodilo in kaj si domišlja. Vseeno tega, kar je videla, ne more zadržati zase ...