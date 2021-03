TV namigi: Čista desetka, Transformerji in Svet miniatur

Nedelja, 21. marca



Čista desetka: TV SLO 1 ob 15.25

Transformerji: Zadnji vitez: Kanal A ob 20.00



Svet miniatur: TV SLO 2 ob 20.00

Mladinska drama o odraščanju v neperspektivnem angleškem predmestju. Najstnica Leigh odrašča sama v predmestju angleškega mesta Brighton. Očeta nikoli ni doma, prijateljev nima. Osamljenost preganja s predanim treniranjem gimnastike. V športu je dobra, a ji manjka samozavesti, tudi zaradi neprijetnih deklet v telovadnici. A s pomočjo spodbudne mentorice vztraja pri vadbi.Nekega dne pride k njej starejši polbrat, za katerega prej ni vedela. Po začetnem nezaupanju se Leigh na brata naveže, spoznava samo sebe in svoje meje. Znajde se v svetu nevarnih izzivov in kriminala, a se v strahu, da bi izgubila polbrata, dolgo ne upre.Peti del akcijsko-domišljijske franšize se vrne preteklost ter v zgodbo vplete legendo o kralju Arturju.Bitka med Avtoboti in Deseptikoni še zdaleč ni odločena. Potem ko Optimus Prime ugotovi, da je njegov planet Cybertron uničen, za kar je odgovoren prav on, skuša najti način, da bi planet znova oživil. Za to pa bo potreboval artefakt, ki se nahaja na Zemlji. Bumblebee in Cade Yeager morata Avtobote povesti v spopad zoper nekdanje zaveznike, da bi človeštvo in svet rešili pred uničenjem. Dva svetova bosta trčila, le eden pa bo preživel.Oddaja se začne v delavnici Willarda Wigana, ki predstavi skoraj mikroskopsko krono, narejeno na glavici bucike. Pod površino našega vsakdana obstaja še ena, nadomestna resničnost, a v drugačni velikosti.Kanadska oddaja je očarljivo potovanje v bujne in zapletene drobne svetove. Oddaja raziskuje skrivnostno potrebo po ustvarjanju miniatur, ob katerem človek shranjuje spomine, uteleša sanje in se uči dojemati zapleteni svet, ki ga obdaja.