TV namigi: Človek z Lune, Bohemian Rhapsody, Mož iz ozadja

Petek, 13. maja

Človek z Lune: TV SLO ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Man on the Moon. ZDA, 1999. Režija: Miloš Forman. Igrajo: Jim Carrey, Gerry Becker, Greyson Erik Pendry, Brittany Colonna, Leslie Lyles. Drama. 125 min.

Andy Kaufman je že kot majhen otrok rad nastopal. Ko odraste, na odru privzema različne vloge, ki se v stresnih situacijah pojavijo tudi v resničnem življenju. Tako kot on so tudi njegovi nastopi ekscentrični. Nekega večera pa eden od njegovih nastopov pritegne pozornost agenta, ki za Andyja dobi vlogo v sitcomu Taksi.

Zgodba o ekscentričnem komiku Andyju Kaufmanu od njegovega otroštva na Long Islandu do smrti leta 1984. Bil je mojster nastopanja. Izmišljal si je različne like, na primer lasvegaškega pevca Tonyja Cliftona. V to vlogo se je tako vživel, da je sam postal Tony.

Bohemian Rhapsody: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Mike Myers. Drama. 155 min.

Drama prinaša poklon legendarni britanski skupini Queen, njihovi glasbi in pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval stereotipom in prestopal meje.

Film spremlja strm vzpon benda skozi vse najbolj priljubljene pesmi in revolucionaren zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na dan največjega dobrodelnega koncerta vseh časov Live Aid – ko je Mercury, soočen s smrtonosno boleznijo, povedel bend v eden izmed najbolj veličastnih nastopov v zgodovini rokovske glasbe. Zabavna in ganljiva zgodba časti izjemno zapuščino benda, ki je bil kot družina.

Mož iz ozadja: Kanal A ob 21.45

Vice. ZDA, 2018. Režija: Adam McKay. Igrajo: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill. Bio. film. 150 min.

Biografski film o Dicku Cheneyju, birokratu in dobrem poznavalcu washingtonske politične scene.

Nekdanji podpredsednik ZDA, Dick Cheney, je veljal za možganski trust Busheve Bele hiše. Cheney je postal najvplivnejši podpredsednik v ameriški zgodovini – s svojimi odločitvami je preoblikoval državo in svet, posledice pa so vidne še danes.