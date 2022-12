TV namigi: Čokolada, Angelčki in Božič po pravilih

Petek, 2. decembra

Čokolada: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Chocolat. Fr., 1988. Režija: Claire Denis. Igrajo: Isaach De Bankolé, Giulia Boschi, François Cluzet, Jean-Claude Adelin. Drama. 110 min.

Leta 1988 se mlada ženska France se prvič v življenju vrača v Kamerun, kjer je, tako vsaj misli, preživela lepo in nedolžno otroštvo. Njena družina je tam živela v razkošju in ignoranci. Kot majhna deklica se ni zavedala družbenih napetosti med kolonialističnimi gospodarji in podrejenimi domačini. Skozi spomine na stoičnega in vselej potrpežljivega družinskega služabnika Protéeja, ki je bil dekličin varuh in zaveznik, na novo odkrije te napetosti, pa tudi tiho trpljenje zaradi prepovedane ljubezni ...

To je eden od ključnih francoskih filmov, ki so kritično obravnavali francosko kolonialno preteklost.

Charliejevi angelčki: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Charlie's Angels. ZDA, 2019. Režija: Elizabeth Banks. Igrajo: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Patrick Stewart. Akc. film. 140 min.

Pod režijsko taktirko priljubljene igralke Elizabeth Banks je nastala nova generacija Charliejevih angelčkov.

Dekleta delajo za skrivnostnega Charlesa Townsenda in tako kot doslej svojim strankam ponujajo varnostne in detektivske storitve. Agencija se širi na mednarodno raven z izjemno pametnimi, neustrašnimi in izurjenimi ženskami po vsem svetu. Več ekip Angelčkov, ki jih vodi več nadrejenih Bosleyjev, sprejema najtežje naloge po raznih koncih sveta. Ko mlada inženirka razkrije podrobnosti o novi, nevarni tehnologiji, morajo Angelčki v akcijo ...

Božič po pravilih: POP TV ob 21.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Christmas by the Book. Koprod., 2018. Režija: Letia Clouston. Igrajo: Chelsea Kane, Drew Seeley, Chad Connell, Gary Brennan, Alanna LeVierge. Drama. 95 min.

Božič po pravilih Foto Pro Plus

Čeprav je strokovnjakinja za ljubezen, ki je izdala uspešno knjigo o razmerjih, se je Joanna pred kratkim razšla s partnerjem. Po nastopu v pogovorni oddaji dobi enkratno priložnost, toda prirediti mora praznično zabavo, zato prosi producenta Teda, naj se predstavi kot njen fant.Ted se strinja, a kmalu Joanna spozna očarljivega Dela, medtem ko Tedovo srce želi ponovno osvojiti njegova bivša.

Bo Joanni uspelo prirediti najboljšo božično zabavo in ohraniti svoj ugled ali bo izgubila vse, kar ima rada?